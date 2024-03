Beursblik: outlook Sif stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Sif presenteerde vrijdag jaarcijfers die conform verwachting waren, maar de funderingsspecialist stelde met de outlook wel teleur. Dit bleek uit een rapport van de bank. Het orderboek van Sif bedroeg eind vorig jaar 507 kiloton, redelijk in lijn met de raming van 510 kiloton door analist Tijs Hollestelle. Sif verwacht in 2024 165 kiloton te produceren en mikt dit jaar op een aangepaste EBITDA van 35 miljoen euro. Dat is circa 10 miljoen euro minder dan waarop ING rekende. Kortom, een misser van ongeveer 22 procent. Ook wees de analist erop dat volgens Sif de gesprekken met Equinor over de afwikkeling van het stopgezette project Empire Wind 2 goed verlopen. Sif herhaalde vrijdag de outlook voor 2025 en 2026. De onderneming rekent op een EBITDA van 135 miljoen euro die vervolgens stijgt naar minimaal 160 miljoen euro. Hollestelle is voorzichtiger en mikt op 93 en 126 miljoen euro, ofwel 31 en 21 procent minder dan de outlook van Sif. Alles zal afhangen van de winstgevendheid van de nieuwe productiefaciliteit, en die is volgens ING op dit moment gewoon nog heel erg moeilijk in te schatten. ING heeft een Houden advies voor Sif met een koersdoel op 12,00 euro. Het aandeel daalde aanvankelijk bij opening, maar wist snel te herstellen en noteerde inmiddels 4,2 procent hoger op 10,88 euro. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.