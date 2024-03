AEX vlak van start gegaan, winst voor Ebusco, verlies voor Sif Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong fractioneel in het groen op 859,07 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Adyen aan kop met een winst van 0,4 procent. ING steeg 0,3 procent. Besi was met een verlies v an 1,0 procent de grootste daler. In de AMX won Basic-Fit 2,8 procent, na een daling van ruim 15 procent op donderdag, in reactie op de cijfers die de fitnessketen toen presenteerde. In de AScX won Ebusco ruim 4 procent na een nieuwe opdracht uit Zwitserland. Funderingsspecialist Sif presteerde in 2023 conform de eigen verwachting, maar waarschuwde ook voor tegenwind in 2024. Het aandeel verloor een procent. Vivoryon moest bijna 10 procent prijsgeven. Een deel van de raad van commissarissen is opgestapt. Bron: ABM Financial News

