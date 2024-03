Swisscom koopt Vodafone Italia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vodafone

(ABM FN-Dow Jones) Swisscom gaat Vodafone Italia overnemen. Dit maakte het Zwitserse telecombedrijf vrijdag bekend, nadat het met Vodafone Group een bindende overeenkomst sloot. De Zwitsers betalen voor de aandelen 8 miljard euro. Daarmee wordt Vodafone Italia gewaardeerd op 5,1 keer de EBITDA na leases. Swisscom verwacht met de acquisitie voor 600 miljoen euro aan synergievoordelen te kunnen realiseren. De overname moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Swisscom verwacht de deal in het eerste kwartaal van 2025 te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

