AEX vermoedelijk neutraal van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een min of meer vlakke opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

Donderdag daalde de AEX al licht met 0,2 procent naar 858,75 punten. In New York bleven daarnaast de verliezen donderdagavond beperkt tot circa 0,3 procent, dankzij een herstel in het laatste half uur van de handel.

Donderdag waren de ogen vooral gericht op de Amerikaanse producentenprijzen, en die vielen wat tegen. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,6 procent na een stijging met 0,3 procent in januari. Economen rekenden voor februari op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in februari met 1,6 procent. De kernprijzen namen op jaarbasis met 2,8 procent toe.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank "zijn de producentenprijzen voor de Fed niet van doorslaggevende betekenis. Maar ondanks die secundaire betekenis, passen de cijfers wel in de zogeheten overshoot en het stugge beeld dat de Amerikaanse inflatiedata momenteel kenmerken", aldus Marey.

Dit lijkt de Fed iets meer ruimte te geven om pas na juni de rente te verlagen, maar Marey houdt nog steeds rekening met een eerste verlaging in juni van 25 basispunten. Daarna volgen volgens Rabobank nog verlagingen van 25 basispunten in september en december.

Verder werd donderdag bekend dat de verkopen in de Amerikaanse detailhandel in februari zijn gestegen. De verkopen namen op maandbasis met 0,6 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een stijging van 0,8 procent hadden voorzien. Een maand ervoor daalden de verkopen met 1,1 procent op maandbasis. Dit cijfer werd bijgesteld van een min van 0,8 procent.

Aziatische beurzen noteren overwegend in het rood

De grootste daler in Azië was vanochtend de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 1,9 procent, gevolgd door Seoel met een daling van 1,6 procent. Sydney en Tokio verloren grofweg een half procent. De Shanghai Composite koerst nipt in het groen.

De People’s Bank of China hield vanochtend het rentetarief voor eenjarige leningen onveranderd, terwijl de Japanse Minister van Financiën Shunichi Suzuki, voorafgaand aan het rentebesluit van volgende week, benadrukte dat de Japanse economie na decennia van inflatie een ommekeer lijkt te maken.

De uitspraken van Suzuki komen op de dag dat de uitkomst van de landelijke loononderhandelingen bekend worden gemaakt. Uit rapporten van lokale media bleek donderdag dat grote bedrijven hun werknemers "forse" loonsverhogingen hebben aangeboden, hetgeen de kans op een renteverhoging, voor het eerst sinds 2007, doet toenemen.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,2 procent lager op 81,12 dollar per vat.

De olieprijzen sloten donderdag in New York nog op het hoogste niveau van 2024 met een stijging van 1,7 procent. Het Internationaal Energieagentschap verhoogde zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging.

Vandaag staan op het macro-economische vlak in de VS onder meer de Empire State index, de industriële productie en het consumentenvertrouwen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Funderingsspecialist Sif presteerde in 2023 conform de eigen verwachting, maar waarschuwde ook voor tegenwind in 2024. Voor dit jaar rekent Sif op een productie van 165 kiloton. Dat is lager dan in 2023 door onder meer de opstart van de nieuwe fabriek. De aangepaste EBITDA zal daardoor dit jaar uitkomen op circa 35 miljoen euro. Dat was 42,2 miljoen euro afgelopen jaar.

Het Zwitserse Verkehrsbetriebe St. Gallen heeft 12 bussen van het model 3.0 van 12 meter besteld bij Ebusco. Financiële details werden niet genoemd.

Vivoryon Therapeutics, onlangs in zwaar weer terechtgekomen na tegenvallende studieresultaten bij diens kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer, kondigde vrijdag het vertrek van een deel van de raad van commissarissen aan.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent lager op 5.150,48 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 38.905,66 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 16.128,53 punten.