Aziatische beurzen kleuren rood

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager. De grootste daler was de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 2,3 procent, gevolgd door Seoel met een daling van 1,7 procent. Sydney en Tokio verloren grofweg een half procent. De People’s Bank of China hield vanochtend het rentetarief voor eenjarige leningen onveranderd, terwijl de Japanse Minister van Financiën Shunichi Suzuki, voorafgaand aan het rentebesluit van volgende week, benadrukte dat de Japanse economie na decennia van inflatie een ommekeer lijkt te maken. De uitspraken van Suzuki komen op de dag dat de uitkomst van de landelijke loononderhandelingen bekend worden gemaakt. Uit rapporten van lokale media bleek donderdag dat grote bedrijven hun werknemers "forse" loonsverhogingen hebben aangeboden, hetgeen de kans op een renteverhoging, voor het eerst sinds 2007, doet toenemen. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,2 procent lager op 81,12 dollar per vat. De olieprijzen sloten donderdag in New York nog op het hoogste niveau van 2024 met een stijging van 1,7 procent. Het Internationaal Energieagentschap verhoogde zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een min of meer neutrale opening. In New York bleven de verliezen donderdagavond beperkt tot circa 0,3 procent, dankzij een herstel in het laatste half uur van de handel. Bron: ABM Financial News

