Adobe krijgt koerstik na voorzichtige omzetverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adobe heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien stijgen, maar de winst zien dalen. Ook kwam het bedrijf wat tekort ten opzichte van de verwachte omzetverwachtingen, vooral bij het segment digital-media. Dat maakte het bedrijf donderdag nabeurs bekend. “Adobe realiseerde een recordomzet in het eerste kwartaal, wat een sterk momentum laat zien in Creative Cloud, Document Cloud en Experience Cloud”, zegt Shantanu Narayen, voorzitter en CEO van Adobe. “We hebben fantastisch werk geleverd door de kracht van generatieve AI te benutten om baanbrekende innovatie in ons productportfolio te leveren.” Dan Durn, executive vice-president en CFO, Adobe. “Als resultaat van ons sterke traject van groei en winstgevendheid kondigen we een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 25 miljard dollar aan, wat de voortdurende toewijding van Adobe aantoont om kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders, aldus de CFO.” De omzet steeg in het eerste kwartaal met 11 procent tot 5,18 miljard dollar, van 4,4 miljard dollar een jaar eerder. Zelf rekende het softwarebedrijf voor het afgelopen eerste kwartaal op een omzet van 5,10 tot 5,15 miljard dollar De omzet bij het grootste onderdeel Digitale Media steeg met 12 procent naar 3,82 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat bedroeg in het eerste kwartaal 907 miljoen dollar en het aangepaste bedrijfsresultaat 2,47 miljard dollar. Het nettoresultaat daalde naar 620 miljoen dollar van 1,3 miljard dollar een jaar geleden, ofwel 1,36 dollar per aandeel ten opzichte van 2,71 dollar per aandeel een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel was 4,48 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen een aangepaste winst per aandeel van 4,38 dollar De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 1,17 miljard dollar en Adobe heeft tijdens het kwartaal ongeveer 3,1 miljoen aandelen teruggekocht. Outlook Adobe verwacht komende kwartaal een omzet van 5,25 tot 5,30 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 4,35 tot 4,40 dollar. De analistenconsensus stond op 5,3 miljard dollar en 4,38 dollar per aandeel. Beleggers waren duidelijk teleurgesteld en daalde het aandeel zo’n 10 procent na de cijfers. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.