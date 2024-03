Olieprijzen sluiten op het hoogste niveau van 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag op het hoogste niveau van 2024 gesloten, vooral gesteund door een verwachte toenemende vraag en onzekerheid qua aanbod. Bij een settlement van 81,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,9 procent duurder. De prijs van een vat Brentolie werd 1,7 procent duurder op 85,42 dollar., Het Internationaal Energieagentschap verhoogde zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging. Ook de verrassende daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie op woensdag, duidde op een aantrekkende vraag, terwijl mogelijke verstoringen van het aanbod als gevolg van Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen ook de prijzen ondersteunden. “Het IEA gaat uit van een volledige verlenging van de OPEC-bezuinigingen tot en met de tweede helft van 2024, waardoor het saldo voor 2024 verschuift van een overschot naar een bescheiden tekort”, zeggen analisten van Goldman Sachs in een rapport. “We verwachten nog steeds een geleidelijke en gedeeltelijke uitfasering van het nieuwste pakket vanaf het derde kwartaal van 2024, maar een extra verlenging van zes maanden zou de prijs van Brentolie in het vierde kwartaal van 2024 naar 90 dollar per vat kunnen brengen”, aldus Goldman Sachs. Bron: ABM Financial News

