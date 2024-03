Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan, na tegenvallende inflatiecijfers en oplopende rentes.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,5 procent lager op 5.138,75 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 38.840,29 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 16.108,92 punten.

Donderdag waren de ogen vooral gericht op de Amerikaanse producentenprijzen, en die vielen wat tegen. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,6 procent na een stijging met 0,3 procent in januari. Economen rekenden voor februari op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in februari met 1,6 procent. De kernprijzen namen op jaarbasis met 2,8 procent toe.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank "zijn de producentenprijzen voor de Fed niet van doorslaggevende betekenis. Maar ondanks die secundaire betekenis, passen de cijfers wel in de zogeheten overshoot en het stugge beeld dat de Amerikaanse inflatiedata momenteel kenmerken", aldus Marey.

Dit lijkt de Fed iets meer ruimte te geven om pas na juni de rente te verlagen, maar Marey houdt nog steeds rekening met een eerste verlaging in juni van 25 basispunten. Daarna volgen volgens Rabobank nog verlagingen van 25 basispunten in september en december.

Verder werd donderdag bekend dat de verkopen in de Amerikaanse detailhandel in februari zijn gestegen. De verkopen namen op maandbasis met 0,6 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een stijging van 0,8 procent hadden voorzien. Een maand ervoor daalden de verkopen met 1,1 procent op maandbasis. Dit cijfer werd bijgesteld van een min van 0,8 procent.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde fractioneel en kwam uit op 209.000 tegen 210.000 een week eerder.

De bedrijfsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in januari stabiel gebleven, waar een kleine stijging was voorzien. In de eerste maand van 2024 bleven de bedrijfsvoorraden op hetzelfde niveau als een maand eerder. Economen rekenden op een stijging van 0,2 procent in januari. Op jaarbasis namen de bedrijfsvoorraden in januari 0,4 procent toe. De omzetten daalden in januari met 1,3 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een afname met 1,2 procent.

De olieprijzen stegen donderdag en een vat WTI-olie werd 2,2 procent duurder op 81,45 dollar. Het Internationaal Energieagentschap verhoogde zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging.

De tegenvallende inflatiecijfers zorgden voor oplopende rentes. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 10 basispunten naar 4,29 procent. De euro/dollar verloor terrein en daalde 0,5 procent en noteerde op 1,0881. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0939 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0947 op de borden.

Stijgers en dalers

Het aandeel Lennar daalde bijna 6 procent. De winst van de huizenbouwer was in het eerste kwartaal beter dan verwacht en ook de outlook bleek positief.

Aandelen Robinhood Markets stegen ruim 5 procent donderdag, nadat het bedrijf meldde dat het beheerd vermogen in februari met 16 procent was gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De handelsvolumes stegen met 41 procent ten opzichte van februari 2023.

De aandelen van het moederbedrijf van Weight Watchers, WW International, daalde opnieuw en verloor donderdag 20 procent, nadat uit een rapport bleek dat het bedrijf zich voorbereidt op schuldenbesprekingen.

Het aandeel staat al een tijdje onder druk omdat afslankmedicijnen enorm in populariteit zijn gestegen, maar de grootste klap kwam eind februari toen Oprah Winfrey uit het bestuur stapte en haar aandelen aan een goed doel schonk.

U.S. Steel leverde woensdag al 13 procent in en daalde donderdag nog eens met 5,8 procent. De Financial Times en ook Reuters meldden woensdag dat de Amerikaanse president Joe Biden zijn zorg heeft en wil uiten over de geplande overname van het bedrijf door het Japanse Nippon Steel.

Tesla aandelen stonden opnieuw onder druk en verloren bijna 4 procent. UBS denkt dat de markt te optimistisch gestemd is over de prestaties van Tesla in 2024. De bank verlaagde zijn taxaties en verwacht dat de analistenconsensus ook omlaag gaat.

Adobe opent donderdag nabeurs de boeken. Zelf rekende het softwarebedrijf voor het afgelopen eerste kwartaal op een omzet van 5,1 tot 5,15 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 4,35 tot 4,40 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen op een omzet van 5,14 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 4,38 dollar. Voor het lopende tweede kwartaal verwacht de markt een omzet van 5,31 miljard dollar en een winst per aandeel van 4,38 dollar. Adobe daalde licht in aanloop naar de resultaten.