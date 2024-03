Europese beurzen sluiten overwegend lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten, mede als gevolg van tegenvallende inflatiecijfers in de VS.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 506,40 punten, de Duitse DAX sloot 0,1 procent lager op 17.942,04 punten en de Franse CAC 40 was de witte raaf met een winst van 0,3 procent op 8.161,42 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.743,15 punten.

Donderdag waren de ogen vooral gericht op de Amerikaanse producentenprijzen, en die vielen wat tegen. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,6 procent na een stijging met 0,3 procent in januari. Economen rekenden voor februari op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in februari met 1,6 procent. De kernprijzen namen op jaarbasis met 2,8 procent toe.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank "zijn de producentenprijzen voor de Fed niet van doorslaggevende betekenis. Maar ondanks die secundaire betekenis, passen de cijfers wel in de zogeheten overshoot en het stugge beeld dat de Amerikaanse inflatiedata momenteel kenmerken", aldus Marey.

Dit lijkt de Fed meer ruimte te geven om pas na juni de rente te verlagen, maar houdt Marey nog steeds rekening met een verlaging van drie keer 25 basispunten, in juni, september en december.

Voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei dat de Europese Centrale Bank vertrouwen heeft dat de inflatie volgend jaar zal dalen naar het beoogde niveau van 2 procent, maar dan moet wel iedereen zijn rol pakken om de loonstijgingen te beheersen en deels te absorberen in de bedrijfswinsten. Ofwel, nog te vroeg om op korte termijn de trekker over te halen.

De olieprijzen stegen donderdag en een vat Brent olie werd 1,7 procent duurder op 85,49 dollar. Het Internationaal Energieagentschap verhoogde zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging.

De tegenvallende inflatiecijfers vanuit de VS zorgen voor oplopende rentes. De Duitse tienjaarsrente steeg naar 2,432 procent en de Amerikaanse variant steeg 10 basispunten naar 4,29 procent.

De euro/dollar verloor 0,5 procent en noteerde op 1,0893. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0939 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0947 op de borden.

Stijgers en dalers

In Frankfurt deed Rheinmetall het goed met een winst van 5,3 procent. Het Duitse defensiebedrijf verwacht dat de omzet dit jaar naar circa 10 miljard euro zal stijgen, ruim meer dan de 7,2 miljard euro in 2023. Aandeelhouders van Rheinmetall kunnen een dividend van 5,70 euro per aandeel tegemoet zien over 2023. Dat is flink meer dan de 4,30 euro per aandeel een jaar eerder.

Een opvallende stijger was de Duitse producent van duurzame energie Encavis. Het aandeel steeg ruim 25 procent nadat investeringsmaatschappij KKR bevestigde dat het een overnamebod op het bedrijf had gedaan van 17,50 euro per aandeel in contanten.

RWE daarentegen beleefde een lastige sessie en verloor 3,5 procent.

In Parijs was Vivendi de grootste stijger met een winst van 2,4 procent. LVMH won 0,7 procent. De luxe goederengigant kan na een wat stroef begin van het jaar een herstel tegemoet zien op basis van de verwachte aankopen door Chinese toeristen, zo stelden analisten van Stifel in een rapport. Dat herstel zou zich vanaf het tweede kwartaal van dit jaar moeten aftekenen. Voor het eerste kwartaal wordt door Stifel een groei van de omzet van 3 procent voorzien op autonome basis.

Vinci en Eurofins Scientific verloren beide ongeveer 2,3 procent.

In Brussel was zwaargewicht AB InBev de grootste daler. Het aandeel verloor 4,9 procent. Aandeelhouder Altria 35 miljoen aandelen AB InBev te verkopen en het belang in de Belgische bierreus zo te verlagen van 10 naar 8 procent. In Amsterdam verloor Heineken 1,3 procent.

In Londen wist het aandeel Deliveroo ruim 2 procent bij te schrijven. Het bedrijf bracht het verlies in 2023 terug van 294 miljoen naar 31,8 miljoen pond. Deliveroo verwacht dit jaar een positieve vrije kasstroom te realiseren.

Tussenstanden Wall Street

Rond de sluiting van de Europese beurzen noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood en verloren de drie toonaangevende indices zo’n 0,5 procent.