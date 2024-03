DNB: krapte blijft uitdaging voor Nederlandse economie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is na de sterke rentestijgingen goed overeind gebleven, met hulp van een krappe arbeids- en woningmarkt, maar die krapte is wel een structurele uitdaging voor de economie. Dat zei voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank donderdag bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank. Knot vergeleek ons land met een hotel dat altijd volgeboekt is. Niet alleen op de arbeids- en woningmarkt, maar bijvoorbeeld ook op het stroomnet, dat niet aan de pieken van vraag en aanbod kan voldoen, de overvolle snelwegen en treinen in de spits. Of op het gebied van milieu en klimaat, waar geen ruimte meer is voor uitstoot van CO2 en stikstof. Wat volgens Knot helpt om de schaarste op te lossen, is in rekening brengen van de werkelijke kostprijs: voor energieverbruik en uitstoot van stikstof, bijvoorbeeld. Maar ook het uitfaseren van arbeid waarvoor minder dan het wettelijk minimumloon wordt betaald. Door prijzen onder de kostprijs toe te staan, remmen we de productiviteitsgroei af, stelde Knot, die juist hard nodig is om welvaart te creëren. Volgens Knot mag het volgende kabinet het begrotingstekort niet met meer dan 2 procent van het bruto binnenlands product laten oplopen. Bij een inflatie van 2 procent en 1 procent groei stabiliseert de overheidsschuld rond de Europese norm van 60 procent. Dan blijft er nog enige ruimte over voor een investeringsagenda. Directeur Olaf Sleijpen benoemde tijdens de presentatie de ongelijkheden, die de onvrede in de maatschappij lijken te voeden. Zoals op de woningmarkt, waar de prijzen harder stijgen dan de lonen van starters. Tegelijk waarschuwde hij voor een verslechtering van het vestigingsklimaat. "Ondernemers willen - terecht - weten waar men aan toe is als het gaat om bijvoorbeeld belastingen en het klimaatbeleid.” Recentelijk bleken er zorgen te zijn bij de Nederlandse regering over het dreigende vertrek van belangrijke bedrijven voor Nederland, zoals ASML en Boskalis, nadat eerder Shell en Unilever al hun Nederlandse vestigingsplaats vaarwel zeiden. Bron: ABM Financial News

