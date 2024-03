Beursblik: hogere producentenprijzen geven Fed meer ruimte Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De sterker dan verwacht gestegen Amerikaanse producentenprijzen in februari, lijken de Fed meer ruimte te geven om pas na juni de rente te verlagen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank donderdag tegen ABM Financial News. "De producentenprijzen zijn voor de Fed niet van doorslaggevende betekenis. Maar ondanks die secundaire betekenis, passen de cijfers wel in de zogeheten overshoot en het stugge beeld die de Amerikaanse inflatiedata momenteel kenmerken", aldus Marey. De producentenprijzen stegen in februari met 0,6 procent op maandbasis. De verwachting lag op een stijging met 0,3 procent, net als over januari. De kernprijzen stegen met 0,4 tegen 0,6 procent in januari. Economen hadden op een kleinere stijging gerekend. De markt schatte donderdag de kans op een renteverlaging door de Fed in juni op 85 procent. Dat percentage daalde na de cijfers naar 72 procent, aldus Marey. De detailhandelsverkopen laten op nominaal niveau een vlakke trend zien, dat wil zeggen zonder inflatie-effecten. "Een dergelijk beeld kan de Fed voor een dilemma plaatsen. Als de verkopen nominaal het laten afweten en het perspectief van een recessie in zich gaan dragen, zou de Fed zich aangespoord kunnen voelen om de rente meer te verlagen dan het nu in de planning lijkt te hebben. Dat kan een lastig vraagstuk voor de Fed worden", aldus Marey. Rabobank verwacht dat de Fed de rente dit jaar drie keer met 25 basispunten verlaagt, in juni, september en december. info@abmfn.nl

