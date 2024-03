Wall Street richting lichtgroene opening na macrodata

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een voorzichtig hogere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel in New York 0,2 procent hoger, na een rood slot op woensdag.

"De beurskoersen op Wall Street zijn de afgelopen dagen wat volatiel geworden", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

"Beleggers zijn na de rally in de afgelopen maanden op zoek naar achterblijvers, vandaar dat er hier een daar wat sectorrotatie plaatsvindt", volgens de marktkenner.

Na de inflatiecijfers eerder deze week, ging de aandacht donderdag uit naar de Amerikaanse producentenprijzen en detailhandelsverkopen.

De producentenprijzen in de VS stegen in februari met 0,6 procent op maandbasis, waar een toename van 0,3 procent was voorzien en na een stijging met 0,3 procent in januari. De kerninflatie kwam uit op 0,4 procent op maandbasis, van 0,6 procent een maand eerder.

Op jaarbasis stegen de Amerikaanse producentenprijzen in februari met 1,6 procent en kwam de kerninflatie uit op 2,8 procent.

"De gegevens van één maand vormen nog geen trend", zei econoom Kurt Rankin van PNC, maar de aanhoudende loondruk en de schijnbaar onverzadigbare consumentenvraag aan de dienstenkant van de economie laten volgens hem wel zien dat de stijging van de producentenprijzen in januari al geen eenmalige uitschieter was.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen afgelopen maand met 0,6 procent, waar een toename met 0,8 procent was voorspeld. In januari daalden de detailhandelsverkopen nog met 1,1 procent.

De wekelijkse steunaanvragen in de VS daalden licht, naar 210.000 nieuwe aanvragen, van 209.000 een week eerder.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde na het verschijnen van de macrocijfers op 4,20 procent.

"Waar we begin dit jaar dachten dat deze nog wel wat verder kan dalen, lijkt dat onder de huidige omstandigheden, met een iets sterker dan verwachte economische groei en aanhoudende inflatie, niet heel waarschijnlijk", volgens Wiersma.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees verder op uitspraken van econoom Kenneth Rogoff, professor aan Harvard University, die risico's ziet voor de Amerikaanse economie en de markten.

"Hij waarschuwt voor de Amerikaanse obligatiemarkten als Trump of Biden hun belasting- en/of uitgavenplannen voor de komende 4 jaar bekendmaken, als ze worden verkozen", aldus Vranken.

De euro/dollar handelde donderdagmiddag op 1,0939. WTI-olie kostte donderdag ruim 80 dollar. Het Internationaal Energieagentschap heeft zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar verhoogd, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging.

Bedrijfsnieuws

De winst van huizenbouwer Lennar in het eerste kwartaal was beter dan verwacht en ook de outlook bleek positief. Het aandeel daalde toch 3 procent in de voorbeurshandel.

Aandelen Robinhood Markets gaan donderdag een 11 procent hogere opening tegemoet, nadat het bedrijf meldde dat het beheerd vermogen in februari met 16 procent was gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De handelsvolumes stegen met 41 procent ten opzichte van februari 2023.

U.S. Steel leverde woensdag al 13 procent in en daalde donderdag voorbeurs nog eens 5 procent. De Financial Times en ook Reuters meldden woensdag dat de Amerikaanse president Joe Biden zijn zorg heeft en wil uiten over de geplande overname van het bedrijf door het Japanse Nippon Steel.

Adobe opent donderdag nabeurs de boeken. Zelf rekende het softwarebedrijf voor het afgelopen eerste kwartaal op een omzet van 5,1 tot 5,15 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 4,35 tot 4,40 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen op een omzet van 5,14 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 4,38 dollar. Voor het lopende tweede kwartaal verwacht de markt een omzet van 5,31 miljard dollar en een winst per aandeel van 4,38 dollar. Adobe gaat donderdag een hogere procent tegemoet.

UBS denkt dat de markt te optimistisch gestemd is over de prestaties van Tesla in 2024. De bank verlaagde zijn taxaties en verwacht dat de analistenconsensus ook omlaag gaat. Het aandeel Tesla noteerde donderdag voorbeurs 0,3 procent in het rood.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,2 procent op 5.165,31 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 39.043,32 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 16.177,77 punten.