Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van een reeks macrocijfers uit de VS en een drietal ECB-sprekers. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 509,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 18.009,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,9 procent met een stand van 8.205,95 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 7.770,48 punten. "Na de hoger dan voorziene inflatie en de robuuste banendata afgelopen vrijdag, zullen beleggers naar signalen zoeken dat de Amerikaanse economie veerkrachtig blijft", aldus analisten van UniCredit Research in een rapport. Vanmiddag komen in de VS ook de wekelijkse steunaanvragen en de bedrijfsvoorraden over januari naar buiten. Namens de ECB spreken vandaag Frank Elderson, Isabel Schnabel en Luis de Guindos. Olie noteerde donderdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 80,45 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 84,64 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent. Het Internationaal Energieagentschap heeft de groeiverwachtingen voor de vraag naar olie voor dit jaar verhoogd, maar de productieprognoses verlaagd vanwege de verwachting dat OPEC+ minder olie gaat produceren. De euro/dollar noteerde op 1,0941. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0939 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0947 op de borden. Bedrijfsnieuws Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall verwacht dat de omzet dit jaar naar circa 10 miljard euro zal stijgen, ruim meer dan de 7,2 miljard euro in 2023. Aandeelhouders van Rheinmetall kunnen een dividend van 5,70 euro per aandeel tegemoet zien over 2023. Dat is flink meer dan de 4,30 euro per aandeel een jaar eerder. De koers noteerde 4,9 procent hoger. Shell heeft zijn doelstelling voor de reductie van CO2-emissies tot en met 2030 verlaagd tot minimaal 15 procent, in plaats van de eerdere doelstelling van 20 procent. De koers noteerde 0,7 procent hoger. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton kan na een wat stroef begin van het jaar een herstel tegemoet zien op basis van de verwachte aankopen door Chinese toeristen. Dit stelden analisten van Stifel in een rapport. Dat herstel zou zich vanaf het tweede kwartaal van dit jaar moeten aftekenen. Voor het eerste kwartaal wordt door Stifel een groei van de omzet van 3 procent voorzien op autonome basis. LVMH noteerde donderdag 2,0 procent hoger. K+S, specialist op het gebied van meststoffen en zoutwinning, lijkt volgens Jefferies rekening te houden met een prijsherstel in de aankomende lente. De consensus zit met de prijsverwachtingen ondertussen al boven de gemiddelde prijs in het vierde kwartaal. K+S noteerde 6,0 procent hoger. Deliveroo bracht het verlies over 2023 terug van 294 miljoen pond over 2022 naar 31,8 miljoen pond. Het bedrijf verwacht dit jaar een positieve vrije kasstroom te realiseren. Verder voorziet Deliveroo dit jaar een aangepaste EBITDA van 110 tot 130 miljoen pond, bij een groei van de brutotransactiewaarde met 5 tot 9 procent. Het aandeel noteerde donderdag 1,3 procent lager. UCB heeft voor 500 miljoen euro aan ongedekte obligaties geplaatst. UCB zal de opbrengst van deze emissie gebruiken voor algemene doeleinden, waaronder de herfinanciering van een schuld die dateert van april 2020 voor de overname van Ra Pharmaceuticals, die in april 2025 moet worden afgelost. De koers noteerde 0,4 procent lager. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent op 5.165,31 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 39.043,32 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 16.177,77 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.