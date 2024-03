Valuta: weinig beweging in afwachting van macrocijfers

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag min of meer onveranderd in afwachting van een aantal bankiers van de ECB die het woord nemen en een serie Amerikaanse macrocijfers, waaronder de producentenprijzen en de detailhandelsverkopen.

"In de markt is weinig volatiliteit merkbaar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De euro houdt zich wat ons betreft opmerkelijk sterk, ofschoon de 1,10 dollar wel een erg stevige horde blijkt te zijn. Afhankelijk van de macrocijfers uit de VS zien wij de euro nog wel kans maken op een notering op 1,0955 dollar. Wij denken verder dat de markt een renteverlaging door de Fed in juni voor 85 procent heeft ingeprijsd", aldus Van der Meer.

De yen zou volgens Société Générale de komende tijd nog wel eens flink kunnen opveren nu de Bank of Japan, volgende week aan bod voor een rentebesluit, op het punt lijkt te staan het ruime, monetaire beleid achter zich te laten en de huidige negatieve rente vaarwel te zeggen. Société Générale verwacht dat dit aanstaande dinsdag het geval is, maar vond het lastig in te schatten hoe groot het effect op de koers van de yen dan is. De yen is sinds het huidige beleid van de BoJ van kracht is, een derde van zijn waarde kwijtgeraakt.

Namens de ECB spreken vandaag Frank Elderson, Isabel Schnabel en Luis de Guindos. Volgens van der Meer is de verwachting dat Schnabel donderdag de meeste aandacht trekt.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0940 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8536 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2816 dollar. De dollar noteerde nog geen 0,1 procent hoger op 147,82 yen.