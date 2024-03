IEA verwacht meer vraag en minder aanbod olie

(ABM FN-Dow Jones) IEA heeft zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar verhoogd, vanwege betere economische vooruitzichten in de VS en meer opslagcapaciteit, terwijl de verwachting voor de levering van olie door OPEC+ omlaag ging. Dat bleek donderdag uit het maandelijkse rapport van het Internationaal Energieagentschap.

IEA rekent nu voor dit jaar op een groei van de vraag met 1,3 miljoen vaten per dag, in plaats van 1,2 miljoen. Dat zou de vraag per dag brengen op gemiddeld 103,2 miljoen vaten, in plaats van 103 miljoen.

Er is met name fors meer vraag naar ethaan in de VS voor de petrochemische industrie. Ook wordt er meer opgeslagen olie verbruikt door de verstoringen als gevolg van de aanvallen door Houthi-militanten op tankers in de Rode Zee.

De groei blijft wel fors lager dan de 2,3 miljoen vaten per dag in 2023. OPEC rekent overigens nog op een groei met 2,2 miljoen vaten per dag dit jaar, zo bleek eerder uit een rapport van het oliekartel.

De mondiale olieproductie daalt naar verwachting met 870.000 vaten per dag in het eerste kwartaal, vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dit komt door slecht weer en productieverlagingen door OPEC+. Vanaf het tweede kwartaal zal de productie van niet-OPEC-landen domineren. "De Verenigde Staten zal voor een vierde jaar op rij de groei van de olieaanvoer leiden", aldus IEA. Saoedi-Arabië zal de grootste daling in de productie laten zien, verwacht het bureau.