Bescheiden winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 862,47 punten. De beurskoersen zijn volgens investment manager Simon Wiersma van ING wat volatieler geworden. "Beleggers zijn na de rally in de afgelopen maanden op zoek naar achterblijvers, vandaar dat er hier een daar wat sectorrotatie plaatsvindt", aldus de expert van de bank. Analisten van IG merkten op dat aandelen veerkrachtig blijven, geholpen door uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week dat een renteverlaging aanstaande is. Hoger dan voorziene inflatiecijfers uit de VS werden door beleggers opzijgeschoven. De aandacht gaat volgens IG vandaag uit naar Amerikaanse producentenprijzen en detailhandelsverkopen. Als de cijfers sterker dan verwacht stijgen, dan kan dat van invloed zijn op de verwachtingen voor een vroege renteverlaging. Volgende week neemt de Fed een rentebesluit en de markt gelooft vrijwel unaniem dat de rente dan nog niet verlaagd zal worden. Voor juni wordt die kans nu ingeschat op ongeveer 60 procent. Analisten merkten op dat het belang van inflatiecijfers voor de aandelenmarkten de laatste tijd lijkt te zijn afgenomen. Groeifactoren in de technologie en de hoop dat een harde landing voor de economie is vermeden, blijven het sentiment ondersteunen. "Na de hoger dan voorziene inflatie en de robuuste banendata afgelopen vrijdag, zullen beleggers naar signalen zoeken dat de Amerikaanse economie veerkrachtig blijft", aldus analisten van UniCredit Research in een rapport. Het muntpaar euro/dollar 1,0942. De olieprijzen stegen met krap een procent. Stijgers en dalers Onder de overwegend groengekleurde hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Aegon won 0,9 procent. Shell schreef 0,8 procent bij. Shell heeft zijn doelstelling voor de reductie van CO2-emissies tot en met 2030 verlaagd tot minimaal 15 procent, in plaats van de eerdere doelstelling van 20 procent, zo bleek uit een strategie-update van het energiebedrijf voor de energietransitie in 2024. Besi sloot de rij met een verlies van 1,2 procent. In de AMX won Alfen 1,8 procent. Basis-Fit verloor 14,8 procent na cijfers. ING vindt de outlook voor dit jaar tegenvallen, vooral op het vlak van de ledenaanwas. Al met al zijn de cijfers conform verwachting, maar de outlook is een teleurstelling, concludeerde Degroof Petercam. In de AScX verloor Pharming 4,4 procent na cijfers. Het bedrijf rekent ook voor 2024 op een dubbelcijferige omzetgroei. Lucas Bols ging aan de leiding met een koerswinst van 3,4 procent. Het lokaal genoteerde Envipco steeg meer dan 10 procent. Bron: ABM Financial News

