Pharming haalt omzet uit steeds meer landen

(ABM FN-Dow Jones) Pharming haalt zijn omzet uit steeds meer landen en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een winstgevend internationaal bedrijf, dankzij de vele groeikansen voor zijn nieuwe middel Joenja. Dat zei CEO Sijmen de Vries van het Leidse farmaciebedrijf donderdag in gesprek met ABM Financial News.

Eind vorig jaar waren er 92 APDS-patiënten ingeschreven in de Verenigde Staten, waarvan 81 een betaalde therapie volgen. Dit droeg bij aan een omzetgroei voor Pharming van 19 procent.

Voor 2024 voorziet het bedrijf een verder omzetgroei met 14 tot 20 procent, van 245 miljoen dollar vorig jaar tot 280 miljoen à 295 miljoen dollar dit jaar.

Dit moet vooral komen uit nieuwe patiënten voor Joenja in de Verenigde Staten en uit andere landen. Er wordt nog geen noemenswaardige omzet verwacht uit de Europese Unie, waar afspraken over de terugbetaling van het middel aanzienlijk langer duren. Wel zijn in diverse landen al meer dan één patiënt per 1 miljoen inwoners gevonden. "Die patiënten zijn er dus echt", aldus De Vries.

Vanwege de traag draaiende Europese molens richt Pharming zich eerst op de uitbreiding naar andere landen. In Europa zal het middel pas over enkele jaren worden vergoed, verwacht De Vries.

"De geografische spreiding is echt begonnen", zei De Vries. Het gaat dan onder andere om individuele programma's "op naam", of landen die al gelegenheid geven om het middel te verkopen voordat het is goedgekeurd. Wereldwijd zijn er inmiddels 1.100 patiënten gevonden met deze nieuwe aandoening "and counting", aldus De Vries.

Een belangrijke potentiële bron van nieuwe patiënten zijn mensen met een genetische variant, waarvan nu wordt onderzocht of deze ook APDS veroorzaakt. Dit onderzoek kan leiden tot "plukjes" extra patiënten in de loop van 2024, maar de belangrijkste studie zal pas tegen het einde van het jaar zijn afgerond. Dat geeft dus nog veel potentie voor meer omzetgroei in 2025, denkt de CEO.

Voorlopig gaat Pharming uit van "gestage groei", na de 19 procent in 2023 en de verwachte 14 tot 20 procent in 2024.

Veelbelovend is verder het onderzoek naar een tweede indicatie voor hetzelfde middel, die minstens drie keer zo groot is als het uiterst zeldzame APDS. De tweede fase van dat onderzoek zou "ergens volgend jaar" afgerond moeten zijn.

Ook komt de indicatie voor kinderen op een gegeven moment online, verwacht de CEO. Joenja heeft geen concurrentie van andere behandelingen voor de zeldzame ziekte, verduidelijkte De Vries.

Het bedrijf kijkt op dit moment niet naar de winstgevendheid, maar voor De Vries is duidelijk dat Pharming over een paar jaar een zeer winstgevend multinationaal bedrijf zal zijn, zei hij. Pharming meldde over het afgelopen jaar een verlies van 10 miljoen euro, door hogere kosten voor marketing en verkoop.

De uitbreiding naar andere landen betekent niet dat er per land heel veel personeel bijkomt, lichtte de topman toe. Zo zit er nu één medewerker in Australië, die daar op zoek gaat naar patiënten. Dit zouden er uiteindelijk drie kunnen worden.

Een vragenlijst voor de Britse toezichthouder werd eergisteren ingeleverd, bevestigde De Vries, en zal naar verwachting binnen 100 dagen worden beoordeeld. Een reactie van de toezichthouder voor de Europese vergunning kwam nog niet binnen. De commissie vergadert later deze maand nog en zou dan nog voor het einde van het kwartaal een reactie kunnen geven, zoals Pharming eerder aangaf te verwachten. "Dat hebben we niet in de hand."