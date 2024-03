Beursblik: resultaten Basic-Fit conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in 2023 conform verwachting gepresteerd, maar de outlook voor de uitrol van clubs dit jaar is voorzichtig. Dit stelde analist Kris Kippers van Degroof Petercam donderdag in een rapport. Na een grillig jaar heeft Basic-Fit 2023 grofweg conform verwachting afgesloten met een solide groei van het aantal leden, oordeelde Kippers. De kosten lijken weer onder controle, waardoor de marges verder aantrokken. Ook de schuldratio is met 2,6 onder controle, maar biedt nog steeds weinig ademruimte. "Het is duidelijk dat de verbetering van de EBIT teniet wordt gedaan door de toegenomen financieringskosten en leasekosten", aldus de analist. "Dit moet in de komende jaren verbeteren." Basic-Fit is sinds de beleggersdag in november een stuk minder agressief in zijn groeiambities, met een outlook die duidelijk lager is dan de marktverwachting, zo stelde Kippers. In Duitsland krijgt Basic-Fit met 12 clubs langzaam voet aan grond. Al met al zijn de cijfers conform verwachting, maar de outlook is een teleurstelling, concludeerde Kippers. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op Basic-Fit met een koersdoel van 30,30 euro. Het aandeel verloor donderdagochtend 8,3 procent op 21,60 euro. Bron: ABM Financial News

