Shell verlaagt doelstelling CO2-reductie

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft zijn doelstelling voor de reductie van CO2-emissies tot en met 2030 verlaagd tot minimaal 15 procent, in plaats van de eerdere doelstelling van 20 procent. Dat bleek uit een strategie-update van het energiebedrijf voor de energietransitie in 2024. De verlaging naar een bandbreedte van 15 tot 20 procent is het gevolg van een strategische verschuiving, waardoor Shell elektriciteit, die deels hernieuwbaar is, vooral verkoopt aan zakelijke klanten en niet meer aan consumenten. Hierdoor zal de elektriciteitstak minder sterk groeien, waardoor de CO2-reductie lager uitvalt. Ook de doelstelling voor 2035 heeft het bedrijf laten schieten. Shell heeft de netto CO2-intensiteit van de verkochte producten inmiddels met 6,3 procent verlaagd sinds 2016, en heeft daarmee voor het derde jaar op rij zijn doelstelling behaald. In 2050 zou de CO2-uitstoot tot nul moeten zijn gereduceerd. Een nieuwe doelstelling is om de CO2-emissies bij klanten van Shell met 15 tot 20 procent te verlagen in 2030. Shell bevestigde dat het bedrijf 10 miljard tot 15 miljard dollar zal investeren in energie-oplossing met weinig CO2-uitstoot tussen 2023 en eind 2025. Daarmee zegt het bedrijf een "significante investeerder" in de energietransitie te zijn, Bron: ABM Financial News

