Beursblik: outlook Basic-Fit stelt licht teleur

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft een licht teleurstellende outlook voor 2024 afgegeven. Dit stelden analisten van ING donderdag in een rapport. ING uitte zich positief over de aanwas van nieuwe leden eind 2023, maar wees tegelijk op een wat lager tempo waarin nieuwe clubs dit jaar worden geopend. Ook de instroom van nieuwe leden in Frankrijk viel wat tegen, maar dat werd al verwacht, aldus de analisten, net als de tegenvallende omzetoutlook. Positief noemde ING dat Basic-Fit verwacht dat de vrije kasstroom niet langer negatief zal zijn dit jaar. Al met al denkt ING dat de consensus met 8 procent omlaag moet voor het aantal te openen nieuwe clubs en de groei van het aantal leden, die nu "veel te optimistisch" is. ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel leverde donderdagochtend 2,6 procent in op 22,96 euro. Bron: ABM Financial News

