'Aramco schakelt Wall Street in bij megaverkoop'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië heeft de hulp ingeschakeld van nog meer banken op Wall Street, om te helpen bij de verkoop van een groot belang in oliereus Aramco. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van bronnen. Het koninkrijk zou JPMorgan Chase & Co hebben ingeschakeld om te assisteren bij de verkoop. Ook Bank of America en Morgan Stanley zouden mogelijk bij de deal betrokken worden. Naar verwachting is er meer dan 20 miljard dollar gemoeid met de verkoop van het belang. Afgelopen maand werd al bekend dat Citigroup, Goldman Sachs en HSBC ook betrokken zijn bij de verkoop. Bron: ABM Financial News

