Deliveroo verwacht positieve vrije kasstroom in 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo verwacht dit jaar een positieve vrije kasstroom te realiseren. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Britse maaltijdbezorger. Ook voorziet Deliveroo dit jaar een aangepaste EBITDA van 110 tot 130 miljoen pond, bij een groei van de brutotransactiewaarde met 5 tot 9 procent. De groei in het eerste kwartaal zal daarbij vergelijkbaar zijn met de groei in het vierde kwartaal van 2023, verwacht de maaltijdbezorger. De brutotransactiewaarde steeg in het vierde kwartaal met vier procent naar 1,86 miljard pond, dankzij onder meer stijgende prijzen, zo bleek al eerder uit voorlopige cijfers. In heel 2023 liepen de orders met 3 procent terug tot 290 miljoen stuks, terwijl de brutotransactiewaarde met 3 procent steeg tot 7,06 miljard pond. De omzet trok eveneens met 3 procent aan tot 2,0 miljard pond. Het verlies werd ook flink teruggebracht tot 31,8 miljoen pond. Dit was een jaar eerder nog 294 miljoen pond. De vrije kasstroom was met 38,4 miljoen pond nog wel altijd negatief. Deliveroo had eind 2023 circa 679 miljoen pond in kas tegen net geen miljard pond een jaar eerder. CEO Will Shu sprak in een toelichting van een goed jaar voor Deliveroo. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.