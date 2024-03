Licht hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

De AEX sloot woensdag nog min of meer vlak op 860,33 punten. Ook Wall Street maakte woensdagavond een pas op de plaats.

Volgens Kevin Verstraete van Lynx hebben de Amerikaanse inflatiecijfers van dinsdag toch enige onzekerheid veroorzaakt over de voorziene renteverlaging door de Federal Reserve. "De diensteninflatie lijkt niet snel af te nemen, wat grotendeels toe te schrijven is aan stijgende lonen."

Volgende week neemt de Fed een rentebesluit en de markt gelooft vrijwel unaniem dat de rente dan nog niet verlaagd zal worden. Voor juni wordt die kans nu ingeschat op ongeveer 60 procent.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is de strijd tegen inflatie in de VS nog niet voorbij, maar blijft juni "een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve."

Analisten merkten tevens op dat het belang van inflatiecijfers voor de aandelenmarkten de laatste tijd lijkt te zijn afgenomen. Groeifactoren in de technologie en de hoop dat een harde landing voor de economie is vermeden, blijven het sentiment ondersteunen.

Analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank zei dat de recente 'bullish' trend in de markt te sterk is om los te laten. FOMO, ofwel de fear of missing out, met betrekking tot de AI-rally is momenteel de belangrijkste aanjager van de big-cap-aandelen", zei zij.

Aziatische beurzen noteren verdeeld

De beurzen in Tokio en Seoel noteerden vanochtend met respectievelijk 0,3 procent en 0,7 procent in het groen, terwijl Hongkong krap een procent prijs gaf. Sydney en Shanghai noteerden daarnaast nipt in het rood.

In Japan werden vandaag de landelijke loononderhandelingen afgerond en vrijdag worden de eerste uitkomsten hiervan gepubliceerd. Uit rapporten van lokale media blijkt dat grote bedrijven hun werknemers "forse" loonsverhogingen hebben aangeboden.

Sterke loonstijgingen zouden de weg vrij kunnen maken voor de Bank of Japan om volgende week de rente te verhogen, voor het eerst sinds 2007, om het inflatierisico in te dammen.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vlak op 79,71 dollar per vat, na een stijging van bijna drie procent woensdagavond in New York. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Vandaag staan op het macro-economische vlak in de VS onder meer de wekelijkse steunaanvragen, de producentenprijzen en de detailhandelsverkopen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Basic-Fit heeft in 2023 zijn doelen op het vlak van omzet en het ledenbestand behaald. Basic-Fit verwacht dit jaar een omzet te boeken van 1,2 tot 1,25 miljard euro bij een gemiddelde omzet per lid per maand van minstens 24,50 euro. De analistenconsensus rekent voor dit jaar op een omzet van 1,24 miljard euro.

Pharming Group boekte in het afgelopen jaar verlies door hogere kosten voor marketing en verkoop en hogere financieringslasten, maar zag de omzet wel met bijna een vijfde stijgen en rekent ook voor 2024 op dubbelcijferige groei. Het jaar werd afgesloten met een nettoverlies van 10,1 miljoen dollar, tegen 13,7 miljoen dollar winst een jaar eerder. In het vierde kwartaal was het verlies 2,0 miljoen dollar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent op 5.165,31 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 39.043,32 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 16.177,77 punten.