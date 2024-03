Basic-Fit haalt eigen doelen

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in 2023 zijn doelen op het vlak van omzet en het ledenbestand behaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van de uitbater van fitnessketens.

In het afgelopen jaar steeg de omzet met 32 procent op jaarbasis tot bijna 1,05 miljard euro, terwijl het ledenbestand met 13 procent steeg tot 3,8 miljoen leden. Dit was conform de eigen doelen van de fitnessketen en ook grofweg gelijk aan de consensusverwachtingen. Er werden 202 clubs geopend in het afgelopen jaar, waardoor het netwerk van clubs ook conform verwachting steeg tot 1.402 clubs.

CEO René Moos sprak donderdag van een robuuste groei van het aantal leden in 2023, ondanks een ietwat zwakker consumentensentiment in Frankrijk, inclusief periodes van onrust en protesten in de eerste jaarhelft. Ook in de eerste paar maanden van 2024 loopt de ledengroei licht achter op de verwachtingen, aldus Moos.

Basic-Fit breidde het testprogramma in Frankrijk uit met de introductie van een basisabonnement, zo merkte ING al eerder op, wat volgens de bank kon betekenen dat er nog niet echt tractie is in de ledengroei in Frankrijk. Een trage jaarstart kan betekenen dat de fasering van nieuwe leden meer aan het einde van het jaar plaatsvindt, waarschuwde ING.

De gemiddelde omzet per lid per maand steeg in 2023 van 22,86 naar 23,53 euro en onder de streep restte een verlies van 2,7 miljoen euro tegen 3,7 miljoen euro een jaar eerder. Dit wijkt wel flink af van de 10,8 miljoen euro winst waar analisten vooraf op mikten.

De onderliggende EBITDA liep op van 204 naar 261 miljoen euro. Hier werd door de consensus gemikt op 259 miljoen euro.

Basic-Fit had eind 2023 circa 804 miljoen euro aan schulden tegen 694 miljoen euro een jaar eerder, vanwege de uitrol van clubs. De consensus mikte op circa 807 miljoen euro.

Outlook

Basic-Fit verwacht dit jaar een omzet te boeken van 1,2 tot 1,25 miljard euro bij een gemiddelde omzet per lid per maand van minstens 24,50 euro. De analistenconsensus rekent voor dit jaar op een omzet van 1,24 miljard euro.

Het clubnetwerk moet groeien tot ongeveer 1.575 clubs, inclusief de recente overname van 47 clubs van RSG Spain. In de komende weken moet deze overname worden afgerond. De consensus rekent op 1.605 clubs aan het einde van dit jaar.

ING verwacht dat Basic-Fit in het lopende eerste kwartaal veel clubs kan openen en na het kwartaal is een verdere verbetering van de clubcijfers mogelijk en komt de uitrol van clubs in Spanje en Duitsland op gang.