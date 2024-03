Aziatische beurzen noteren verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten donderdagochtend een verdeeld beeld zien. De beurzen in Tokio en Seoel noteerden met respectievelijk 0,3 procent en 0,9 procent in het groen, terwijl Hongkong krap een procent prijs gaf. Sydney en Shanghai noteerden daarnaast nipt in het rood. In Japan werden vandaag de landelijke loononderhandelingen afgerond en vrijdag worden de eerste uitkomsten hiervan gepubliceerd. Uit rapporten van lokale media blijkt dat grote bedrijven hun werknemers "forse" loonsverhogingen hebben aangeboden. Sterke loonstijgingen zouden de weg vrij kunnen maken voor de Bank of Japan om volgende week de rente te verhogen, voor het eerst sinds 2007, om het inflatierisico in te dammen. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vlak op 79,71 dollar per vat, na een stijging van bijna drie procent woensdagavond in New York. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening, nadat Wall Street woensdagavond een pas op de plaats maakte. Bron: ABM Financial News

