Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent op 5.165,31 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 39.043,32 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 16.177,77 punten.

Analist Stephen Innes van SPI Asset Management merkte op dat de onverwachte stijging van de Amerikaanse inflatie gisteren de Federal Reserve wellicht reden heeft gegeven om voorzichtig te zijn met een op handen zijnde verlaging van de rente. "Maar, nu er nog twee maanden resteren voor de beleidsvergadering in juni, is er nog steeds tijd voor data om de beslissing van de centrale bank te beïnvloeden", aldus de analist.

"Ondanks dit [inflatierapport] blijven de marktverwachtingen voor renteverlagingen stabiel op ongeveer 80 - 90 basispunten voor het jaar, wat in lijn is met de door de Fed verwachte renteverlaging van 75 basispunten. Dientengevolge is de tienjarige rente slechts bescheiden gestegen", voegde Innes toe.

Strateeg Guy LeBas van Janney Capital Management zei er zeker van te zijn dat de inflatie richting de doelstelling van de Fed van 2 procent drijft, maar dat hij er niet zeker van is wanneer dat zou kunnen gebeuren.

"Ik denk niet dat de inflatiecijfers van de afgelopen twee maanden enige wijzigingen teweeg hebben gebracht in de meningen van FOMC-functionarissen over het monetair beleid, voegde hij toe.

Analisten merkten tevens op dat het belang van inflatiecijfers voor de aandelenmarkten de laatste tijd lijkt te zijn afgenomen. Groeifactoren in de technologie en de hoop dat een harde landing voor de economie is vermeden, blijven het sentiment ondersteunen.

Analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank zei dat de recente 'bullish' trend in de markt te sterk is om los te laten. FOMO, ofwel de fear of missing out, met betrekking tot de AI-rally is momenteel de belangrijkste aanjager van de big-cap-aandelen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 7,1 procent. De marktindex steeg van 188,2 naar 201,5.

De april-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 2,16 dollar hoger op 79,72 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0947. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0939 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0924 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs beschijnen de producentenprijzen, de detailhandelsverkopen en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de bedrijfsvoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Allbirds boekte een groter dan verwacht verlies in het vierde kwartaal en verwacht in het eerste kwartaal en ook in heel 2024 opnieuw een dalende omzet. Het aandeel daalde ruim 17,0 procent.

Dollar Tree verloor circa 14,2 procent na een teleurstellend kwartaal. De keten is van plan om honderden winkels te gaan sluiten.

Intel daalde circa 4,0 procent, na een rapport van Bloomberg dat het Pentagon afziet van plannen om voor 2,5 miljard dollar aan chips van het bedrijf te kopen.

AI-specialist Nvidia, dat dinsdag 7 procent steeg, daalde woensdag circa 1,5 procent.

Het aandeel Tesla daalde ongeveer 4,5 procent na een verkoopadvies van Wells Fargo. "Tesla ziet er niet zo 'magnificent' uit", aldus analist Colin Langan, die een koersdoel hanteert van 125 dollar. "Tesla is een groeibedrijf dat niet groeit."

Coinbase wil 1 miljard dollar ophalen met een converteerbare lening. Het aandeel daalde ongeveer 1,5 procent, terwijl de prijs van bitcoin blijft stijgen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag met een overweldigende meerderheid een wetsvoorstel goedgekeurd die de socialmedia-app TikTok verbiedt in de Verenigde Staten, tenzij de Chinese eigenaar Byte Dance het onderdeel verkoopt.