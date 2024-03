Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat Oekraïne meer Russische oliefaciliteiten heeft aangevallen, in een poging Russisch belangrijkste industrie te schaden en de mondiale prijzen voor ruwe olie op te stuwen. Oekraïne heeft deze week zijn aanvallen op kritieke energie-infrastructuur in Rusland opgevoerd. Eén van de nachtelijke aanvallen was gericht op een enorme raffinaderij ten zuidoosten van Moskou in Ryazan, volgens een bericht op sociale media van de regionale gouverneur. Hij meldde woensdag dat er brand was uitgebroken, maar dat de productiefaciliteit van staatsbedrijf Rosneft Oil volledig operationeel was. De gouverneur van de regio Rostov zei dat drie drones onderschept en vernietigd werden. De drones naderden de Novoshakhtinsk-raffinaderij nabij de Oekraïense grens. Eén van de drones viel op de fabriek, zei hij, waardoor de activiteiten stil kwamen te liggen. Westerse landen hebben de directe import van de meeste Russische energieproducten vrijwel stopgezet. De producten komen nu vooral terecht in landen als China, India en Turkije. Maar vanwege het mondiale karakter van de oliemarkten blijft de invloed van Moskou op de olieprijzen groot. Daarnaast was er woensdag aandacht voor de meest recente voorraadcijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 8 maart zijn gedaald met 1,5 miljoen vaten naar 447,0 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 5,7 miljoen vaten naar 234,1 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel stegen met 0,9 miljoen vaten tot 117,9 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 84,9 procent naar 86,8 procent. De april-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 2,16 dollar hoger op 79,72 dollar. Bron: ABM Financial News

