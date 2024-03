Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag, op een relatief rustige handelsdag, hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 507,33 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 17.961,38 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 8.137,58 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.772,17 punten.

ING merkte op dat de marktreactie op de onverwachte stijging van de Amerikaanse inflatie gisteren, tot nu toe onder controle is gebleven. Voorlopig houdt de markt vast aan de boodschap van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de rente dit jaar zal worden verlaagd.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industriële productie in de eurozone in januari op maandbasis daalde met 3,2 procent, wat veel sterker was dan verwacht. Op jaarbasis daalde de productie zelfs met 6,7 procent.

In het VK daalde de industriële productie in januari ook, op maandbasis met 0,2 procent. De waarde van de Britse export daalde in januari op maandbasis met 0,5 procent, terwijl de import opliep met 2,0 procent.

"De Britse economie ligt op koers om zich snel te herstellen van de technische recessie van eind 2023", aldus Brown Brothers Harriman.

Olie noteerde woensdag 2,2 procent hoger op 79,29 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0944. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0925 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0924 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen Group gaf een outlook af, waarin de joint ventures in China niet al best afstaken, aldus UBS. Voor de Chinese joint ventures gaat de autobouwer voor dit jaar uit van een operationeel resultaat van 1,5 tot 2 miljard euro, terwijl deze in 2023 nog goed waren voor 2,6 miljard euro. Volgens UBS is de lagere outlook vooral het gevolg van de enorme concurrentiestrijd in China. UBS vreest dat de consensus met 5 procent omlaag moet. Volkswagen daalde bijna 6,0 procent.

Adidas wil over 2023 een onveranderd dividend uitkeren en verwacht dat de groei dit jaar vooral in de tweede jaarhelft zal plaatsvinden. In de eerste helft zullen de resultaten nog onder druk staan, vanwege de hoge voorraden in Noord-Amerika. De koers steeg bijna 4,0 procent.

Zalando heeft zijn groeistrategie aangepast, nadat de omzet in 2023 onder druk bleef staan. Het aandeel won circa 19,0 procent.

Inditex heeft over 2023 meer omzet en een hogere winst geboekt en besloot het dividend met 28 procent te verhogen. Het aandeel noteerde woensdag circa 7,7 procent hoger.

De jaarcijfers van Solvay resulteerden in een koersdaling van bijna 3,0 procent.

ArcelorMittal neemt een groot belang van circa 28,4 procent in de Franse buizenfabrikant Vallourec voor circa 955 miljoen euro. ArcelorMittal sloot circa 0,3 procent hoger.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 5.168,99 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood.