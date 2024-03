AEX eindigt vlak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak gesloten na een richtingloze handelsdag, waarin de technologie-aandelen een stapje terug deden. De AEX sloot min of meer vlak op 860,33 punten. In de ochtend was er nog een kleine winst op het Damrak, nadat Wall Street dinsdag hoger sloot, ondanks een lichte stijging van de Amerikaanse inflatie die een renteverlaging van de Fed niet dichterbij bracht. Nvidia, vooralsnog de grote winnaar van de AI-hype, en Oracle droegen veel bij aan het positieve sentiment dinsdagavond. Woensdag was de stemming meer neutraal. Ook Wall Street maakte een pas op de plaats. Volgens Kevin Verstraete van Lynx hebben de recente Amerikaanse inflatiecijfers toch enige onzekerheid veroorzaakt over de voorziene renteverlaging door de Federal Reserve. "De diensteninflatie lijkt niet snel af te nemen, wat grotendeels toe te schrijven is aan stijgende lonen." Volgende week neemt de Fed een rentebesluit en de markt gelooft vrijwel unaniem dat de rente dan nog niet verlaagd zal worden. Voor juni wordt die kans nu ingeschat op ongeveer 60 procent. Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is de strijd tegen inflatie in de VS nog niet voorbij, maar blijft juni "een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve." Er stonden weinig macro-economische cijfers op de agenda. De industriële productie in de eurozone daalde in januari veel sterker dan verwacht, met 3,2 procent. De opleving van de voorgaande maand kreeg daarmee geen vervolg. Donderdag volgen nog de Amerikaanse detailhandelsverkopen over februari. "Sterke cijfers kunnen de renteverwachtingen verder aanscherpen na het inflatierapport van dinsdag", aldus analisten van ANZ. Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0943. De inflatiecijfers uit de VS leverden nauwelijks beweging op, zag marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. De olieprijzen stegen met 1,7 procent tot 83,28 dollar voor een vat Brent olie. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen waren Philips, DSM-Firmenich en Shell in trek met koersstijgingen van 1 procent of meer. Techaandelen Adyen en ASML bungelden onderaan met verliezen tot 1,5 procent. Investeerder WCM verkleinde zijn belang in Adyen van 5,21 procent tot 4,47 procent, bleek uit een AFM-melding. Opvallend genoeg was Besi aanvankelijk de sterkste stijger, na de sterke koersdaling in de voorgaande dagen en het herstel van dinsdag. De stijging zette echter niet door. Beleggers moesten hun verwachtingen voor de invoering van de nieuwe technologie van Besi bijstellen na ongunstige berichten uit Azië. Volgens Nico Bakker is het technische beeld voor de koers van Besi verslechterd door de abrupte koersdaling. "De Besi-bulls moeten alle zeilen bijzetten om de beren van zich af te schudden." Het aandeel sloot 0,7 procent lager. IMCD won 0,6 procent na een koopadvies van Berenberg. De zakenbank noemde het aandeel IMCD "terecht duur", want het bedrijf presteert als beste in zijn sector en heeft een goede staat van dienst bij overnames. Dit blijft zo, verwacht Berenberg. ArcelorMittal sloot 0,3 procent hoger. De staalreus neemt een groot belang van circa 28 procent in de Franse buizenfabrikant Vallourec. Daarvoor betaalt Arcelor ongeveer 955 miljoen euro. In de AMX won Just Eat 3,6 procent. Flow Traders werd 2,1 procent duurder. Fagron en Corbion verloren 1,3 en 1,9 procent. Onder de kleinere aandelen won Lucas Bols 2,9 procent. De destillateur, die wordt overgenomen door rivaal Nolet, heeft circa 20 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen bij verschillende private partijen. Vivoryon leverde 7,7 procent in. De fabrikant van statiegeldmachines Envipco sloot 5 procent lager. Het bedrijf kondigde dinsdagavond aan dat het nieuwe aandelen plaatst bij een groep investeerders, met een bruto-opbrengst van ongeveer 300 miljoen Noorse kroon, of omgerekend ruim 26 miljoen euro. Envipco speelde daarmee handig in op de recente sterke koerswinst, na de beter dan verwachte jaarresultaten. De uitgifte moet leiden tot een nieuwe beursnotering in Oslo. Tussenstand Wall Street Rond sluitingstijd in Amsterdam noteerde de S&P500-index vrijwel vlak. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.