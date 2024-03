Media: Huis van Afgevaardigden wil TikTok verbieden in VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen die de socialmedia-app TikTok verbiedt in de Verenigde Staten, tenzij de Chinese eigenaar Byte Dance het onderdeel verkoopt. Dit meldde Bloomberg woensdag. De populaire app voor het delen van filmpjes, die door 170 miljoen Amerikanen wordt gebruikt, vormt volgens critici een bedreiging voor de nationale veiligheid. In het Huis van Afgevaardigden stemden volgens Bloomberg 352 afgevaardigden in met het wetsvoorstel. Er waren 65 tegenstemmen. Nu is het de beurt aan de Senaat om zich over het wetsvoorstel te buigen. De uitkomst hier is minder zeker, omdat de leider van de Republikeinse meerderheid, Chuck Schumer, de wet nog niet ondersteunt. De Republikeinse senator Rand Paul heeft zich ertegen uitgesproken. De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat hij de wet zal tekenen als die door het Congres komt, ongeacht het feit dat zijn campagneteam sinds kort ook gebruikmaakt van TikTok om een jong publiek te bereiken. Ook zou hij het risico lopen met het verbod jonge kiezers tegen zich in het harnas te jagen, acht maanden voordat hij opnieuw de degens kruist met Donald Trump, met als inzet een tweede presidentschap. Ook enkele leden van de Democratische partij in het Huis van Afgevaardigden spraken zich woensdag uit tegen de wet. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.