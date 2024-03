Vlakke opening Wall Street aanstaande Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, nadat ze dinsdag hoger sloten zonder zich te storen aan een hoger dan verwacht Amerikaans inflatiecijfer. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening min of meer vlak. De Nasdaq lijkt echter 0,3 procent lager te gaan openen. "Ondanks dit inflatierapport, blijven de marktverwachtingen voor renteverlagingen onveranderd op ongeveer 80 à 90 basispunten voor dit jaar, niet ver verwijderd van de projectie van de Federal Reserve van 75 basispunten aan renteverlaging. Als gevolg hiervan zijn de tienjarige rentes slechts bescheiden gestegen", stelde SPI Asset Management. Analisten merkten op dat het belang van inflatiecijfers voor de aandelenmarkten de laatste tijd lijkt te zijn afgenomen. Groeifactoren in de technologie en de hoop dat een harde landing voor de economie is vermeden, blijven het sentiment ondersteunen. "De inflatie in de VS is misschien iets gestegen, maar het sentiment dat het glas halfvol is, overheerst voorlopig, omdat de onderliggende kracht van de economie eerder tot gejuich dan tot voorzichtigheid aanzet", stelde vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown. De olieprijs steeg. WTI-olie werd 1,8 procent duurder op 78,96 dollar en Brent-olie steeg 1,6 procent tot 83,23 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0927. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0927 op de borden. Bedrijfsnieuws Allbirds boekte een groter dan verwacht verlies in het vierde kwartaal en verwacht in het eerste kwartaal en ook in heel 2024 opnieuw een dalende omzet. Het aandeel verloor voorbeurs 15 procent. Dollar Tree lijkt bijna 8 procent lager van start te gaan na een teleurstellend kwartaal. De keten is van plan om honderden winkels te gaan sluiten. Intel daalde 1,8 procent, na een rapport van Bloomberg dat het Pentagon afziet van plannen om voor 2,5 miljard dollar aan chips van het bedrijf te kopen. AI-specialist Nvidia, dat dinsdag 7 procent steeg, lijkt opnieuw licht hoger te gaan openen. Het aandeel Tesla lijkt 2,4 procent lager te openen na een verkoopadvies van Wells Fargo. "Tesla ziet er niet zo 'magnificent' uit", aldus analist Colin Langan, die een koersdoel hanteert van 125 dollar. "Tesla is een groeibedrijf dat niet groeit." Coinbase wil 1 miljard dollar ophalen met een converteerbare lening. Het aandeel daalde voorbeurs 2 procent, terwijl de prijs van bitcoin blijft stijgen. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P 500 steeg 1,1 procent tot een nieuw record van 5.175,27 punten, de Dow Jones-index steeg 0,61 procent tot 39.005,49 en technologiebeurs Nasdaq klom 1,54 procent tot 16.265,64 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.