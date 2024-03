Wells Fargo zet Tesla op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wells Fargo heeft woensdag het advies voor Tesla verlaagd van Gelijkgewogen naar Onderwogen, terwijl het koersdoel van 200 naar 125 dollar ging. "Tesla ziet er niet zo 'magnificent' uit", aldus analist Colin Langan. "De [verkoop]volumes zullen vermoedelijk tegenvallen, nu prijsverlagingen een steeds kleinere impact hebben op de vraag. Minder afleveringen en lagere prijzen zorgen ervoor dat wij met onze winstramingen voor dit jaar circa 32 procent onder de consensus uitkomen." Langan verwacht dat Tesla dit jaar 1,8 miljoen auto's aflevert, ongeveer net als in 2023. Voor 2025 voorziet hij eveneens geen groei. Voor 2024 en 2025 verwacht de analist een omzet van 91 miljard en 96 miljard dollar, waar hij eerder nog mikte op respectievelijk 102 en 118 miljard dollar. De analistenconsensus mikt nog op 110 en 131 miljard dollar. In 2023 boekte Tesla een omzet van 97 miljard dollar. "Tesla is een groeibedrijf dat niet groeit", concludeerde de analist. Het aandeel noteert nog altijd tegen 60 keer de verwachte winst in 2024 tegen circa 20 keer voor de S&P 500. Langan ziet ook weinig steun van het goedkopere ‘Model 2’ dat in de tweede helft van 2025 zal verschijnen. De marge op deze auto zal laag zijn en het duurt te lang voordat het model op de markt komt. Met de Cybertruck slaat Tesla ook de plank mis, oordeelde de analist. Het aandeel Tesla lijkt woensdag 2,5 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

