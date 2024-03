Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger na de winsten op Wall Street van dinsdag, ondanks een iets hoger dan voorzien Amerikaanse inflatiecijfer.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 507,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 17.984,58 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 8.128,56 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.760,39 punten.

Punt van aandacht kan de invloed van de hoger dan verwachte inflatie op het aantal renteverlagingen door de Fed worden. Sommige Fed-bestuurders zagen eerder al liever maximaal twee renteverlagingen voor dit jaar weggelegd dan drie, zoals de consensus luidt.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is de strijd tegen inflatie in de VS nog niet voorbij, maar blijft juni "een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve."

De industriële productie in zowel het Verenigd Koninkrijk als de eurozone bleek in januari gedaald. Vooral in de eurozone viel de productie flink tegen.

Voor vanmiddag staan in de VS alleen de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Olie noteerde woensdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 78,58 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,95 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0930. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0926 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0927 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen Group gaf een outlook af, waarin de joint ventures in China niet al best afstaken, aldus UBS. Voor de Chinese joint ventures gaat de autobouwer voor dit jaar uit van een operationeel resultaat van 1,5 tot 2 miljard euro, terwijl deze in 2023 nog goed waren voor 2,6 miljard euro. Volgens UBS is de lagere outlook vooral het gevolg van de enorme concurrentiestrijd in China. UBS vreest dat de consensus met 5 procent omlaag moet. Volkswagen noteerde fractioneel lager.

Adidas wil over 2023 een onveranderd dividend uitkeren en verwacht dat de groei dit jaar vooral in de tweede jaarhelft zal plaatsvinden. In de eerste helft zullen de resultaten nog onder druk staan, vanwege de hoge voorraden in Noord-Amerika. De koers noteerde woensdag licht hoger.

Zalando heeft zijn groeistrategie aangepast, nadat de omzet in 2023 onder druk bleef staan. De koers noteerde 14,8 procent hoger.

Inditex heeft over 2023 meer omzet en een hogere winst geboekt en besloot het dividend met 28 procent te verhogen. Het aandeel noteerde woensdag 5,9 procent hoger.

Agfa-Gevaert maakte beter dan verwachte cijfers bekend en heeft een sterk jaareinde achter de rug, dankzij de Healthcare-divisie, zagen analisten van ING. De koers steeg 14,5 procent.

ArcelorMittal neemt een groot belang van circa 28,4 procent in de Franse buizenfabrikant Vallourec voor circa 955 miljoen euro. Dat maakte het staalbedrijf dinsdag na het sluiten van de Europese beurzen bekend. Het aandeel noteerde 1,3 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 steeg dinsdag 1,1 procent tot een nieuw record van 5.175,27 punten, de Dow Jones-index steeg 0,61 procent tot 39.005,49 en technologiebeurs Nasdaq klom 1,54 procent tot 16.265,64 punten.