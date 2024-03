Valuta: nauwelijks beweging

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar noteerde woensdag vrijwel onveranderd ten opzichte van 24 uur geleden, een teken dat de tegenvallende inflatiecijfers uit de VS per saldo vrijwel geen effect hadden op de koersvorming.

"Wij denken dan ook dat de Fed nog altijd in juni de rente verlaagt", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wat de ECB betreft hebben we onze visie aangepast. Wij denken op basis van het commentaar van de ECB bij het laatste rentebesluit en de nieuwe projecties, dat de centrale bank nu ook in juni de rente verlaagt, gevolgd door verlagingen in september en december. Juni is er in dit rijtje dus bijgekomen", aldus Mevissen, die rekent op verlagingen van 25 basispunten per keer.

De analist verwacht voor woensdag en eigenlijk ook voor de rest van de week weinig echte bewegingen in de euro/dollar. "Daarvoor lijkt het rentebesluit van de Fed van volgende week woensdag met de dot plot en nieuwe ramingen dominant genoeg om al hetgeen dat daarvoor staat geagendeerd ondergeschikt daaraan te maken", aldus Mevissen.

De industriële productie in zowel het Verenigd Koninkrijk als de eurozone bleek in januari gedaald. Vooral in de eurozone viel de productie flink tegen.

Voor vanmiddag staan in de VS alleen de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,0924 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8551 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2777 dollar.