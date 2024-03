Bescheiden winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 862,84 punten.

"De Europese aandelenmarkten reageren positief op de opwaartse beweging van de aandelenkoersen in de Verenigde Staten", merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op.

"Wall Street vond [dinsdag] de weg omhoog ondanks een sterker dan voorzien inflatiecijfer, waarbij de S&P 500 een nieuw record aantikte en Nvidia 7 procent steeg", merkten analisten van IG op. Zes van de Magnificent Seven konden dinsdag een winst bijschrijven.

Volgens Verstraete van Lynx hebben de recente inflatiecijfers enige onzekerheid veroorzaakt over de voorziene renteverlaging door de Federal Reserve. "De diensteninflatie lijkt niet snel af te nemen, wat grotendeels toe te schrijven is aan stijgende lonen."

Volgende week komt de Fed met een rentebesluit. De kans dat de centrale bank de rentes ongewijzigd laat, wordt momenteel ingeschat op 99 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME. De markt schat de kans op een eerste renteverlaging in juni nu op circa 60 procent.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is de strijd tegen inflatie in de VS nog niet voorbij, maar blijft juni "een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve."

IG verwacht woensdag verder een rustig verloop van de dag, met weinig macro-economische cijfers op de agenda.

Beleggers kijken vooral uit naar de Amerikaanse detailhandelsverkopen over februari, die op donderdag verschijnen, in aanloop naar het rentebesluit. "Sterke cijfers kunnen de renteverwachtingen verder aanscherpen na het inflatierapport van dinsdag", aldus analisten van ANZ.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0924. De olieprijzen stegen met circa een half procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen ASMI en Prosus 1,0 en 1,2 procent. IMCD won 0,4 procent na een koopadvies van Berenberg. Analisten van Berenberg noemden het aandeel IMCD "terecht duur", want het bedrijf presteert als beste in de sector. Ook is het trackrecord met overnames sterk. De autonome brutowinstgroei ligt hoger dan bij sectorgenoten als Brenntag en Univar en Berenberg verwacht dat dit in de toekomst niet zal veranderen.

ArcelorMittal leverde juist 1,0 procent in. De staalreus neemt een groot belang van circa 28 procent in de Franse buizenfabrikant Vallourec. Daarvoor betaalt de staalreus ongeveer 955 miljoen euro. Verder viel de koersvorming van Besi op. Het aandeel leek vanochtend aanvankelijk aan kop te gaan, maar kort na de opening kwam het aandeel onder druk te staan en rond 11 uur stond er een verlies van 0,9 procent op de borden.

In de AMX won Alfen 4,2 procent, mogelijk door een positief verhaal van beursgoeroe Geert Schaaij van Beursgenoten over het aandeel. Verder steeg Just Eat met 2,8 procent, maar TKH daalde met 0,6 procent.

Onder de kleinere aandelen won Lucas Bols 3,2 procent. De destillateur heeft circa 20 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen bij verschillende private partijen. Vivoryon leverde 4,6 procent in.

Evipco maakte een koersval van 6,9 procent. Het bedrijf plaatst nieuwe aandelen bij een groep investeerders, met een bruto-opbrengst van ongeveer 300 miljoen Noorse kroon, of omgerekend ruim 26 miljoen euro.