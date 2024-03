Beursblik: Berenberg plakt koopadviezen op Azelis en IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN) Berenberg is woensdag gestart met het volgen van Azelis en IMCD met een koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Voor Azelis hanteert Berenberg een koersdoel van 24,00 euro en voor IMCD van 183,00 euro. Analisten van Berenberg noemden het aandeel IMCD "terecht duur", want het bedrijf presteert als beste in de sector. Ook is het trackrecord met overnames sterk. De autonome brutowinstgroei ligt hoger dan bij sectorgenoten als Brenntag en Univar en Berenberg verwacht dat dit in de toekomst niet zal veranderen. De analisten zijn ook te spreken over de blootstelling aan India, vooral via Signet. "India is een groeiregio voor de chemievolumes en we denken dat IMCD sneller kan groeien dan de onderliggende volumes zullen stijgen." Verder ligt de brutowinstmarge gemiddeld 2,5 procent boven die van Brenntag, waarvoor Berenberg een Houden advies gaf. Azelis is een goede uitdager voor IMCD, denkt Berenberg. De conversieratio's overtreffen die van IMCD in de EMEA-regio en de Amerika's significant. Ook zien de eindmarkten er aantrekkelijker uit voor Azelis dan voor IMCD, waarbij meer dan 60 procent van de omzet uit life science komt. "Dit biedt het bedrijf een goede groei naar de toekomst toe." Berenberg denkt dat het aandeel Azelis de komende periode zal stijgen, met een koersdoel dat 30 procent opwaarts potentieel biedt. Het aandeel IMCD sloot dinsdag op 159,10 euro en Azelis op 18,71 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.