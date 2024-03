Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,0 procent hoger op 860,97 punten.

Het hogere slot op dinsdag volgde nadat beleggers de tegenvallende inflatiecijfers uit de VS van zich afschudden.

De markt schat de kans op een eerste renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank in juni nu op circa 60 procent.

"De Fed liet altijd al weten dat een verlaging in maart niet werd overwogen", aldus fondsbeheerder Charlie Ashley van Catalyst Funds in aanloop naar de beleidsvergadering van de centrale bank volgende week. "De inflatiecijfers hadden alleen voor opschudding kunnen zorgen als ze flink hoger uitvielen dan verwacht."

En dat was niet het geval. Op jaarbasis kwam de inflatie in februari uit op 3,2 procent, terwijl er was gerekend op een ongewijzigde 3,1 procent. De kerninflatie daalde licht van 3,9 procent in januari naar 3,8 procent in februari maar hier was gehoopt op een snellere afname tot 3,7 procent.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is de strijd tegen inflatie in de VS nog niet voorbij, maar blijft juni "een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve."

Beleggers kijken vooral uit naar de Amerikaanse detailhandelsverkopen over februari, die op donderdag verschijnen, in aanloop naar het rentebesluit. "Sterke cijfers kunnen de renteverwachtingen verder aanscherpen na het inflatierapport van dinsdag", aldus analisten van ANZ.

De Aziatische beurzen koersten woensdagochtend overwegend hoger, maar de Japanse aandelenmarkt deed juist een bescheiden stap terug. De algemene verwachting is dat de Japanse centrale bank spoedig de huidige negatieve rente zal verhogen. Deze speculatie heeft de yen een zet omhoog gegeven ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De olieprijs is dinsdag lager gesloten. De hardnekkige inflatie verkleint de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in juni en vergroot de onzekerheid van de economische vooruitzichten.

De april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,5 procent lager op 77,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. Maandag daalde de olieprijs al licht. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs tot 0,8 procent hoger.

Oliekartel OPEC hield zijn verwachtingen voor de groei van de olievraag dit jaar ongewijzigd, zo bleek dinsdag uit een rapport van het kartel.

De euro/dollar noteerde op 1,0928. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0927 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0919 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal neemt een groot belang van circa 28 procent in de Franse buizenfabrikant Vallourec. Daarvoor betaalt de staalreus ongeveer 955 miljoen euro.

Lucas Bols heeft circa 20 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen bij verschillende private partijen.

Envipco gaat nieuwe aandelen plaatsen bij een grpep investeerders, met een bruto-opbrengst van ongeveer 300 miljoen Noorse kroon, of omgerekend ruim 26 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg dinsdag 1,1 procent tot een nieuw record van 5.175,27 punten, de Dow Jones-index steeg 0,61 procent tot 39.005,49 en technologiebeurs Nasdaq klom 1,54 procent tot 16.265,64 punten.