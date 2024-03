Zalando stelt nieuwe groeidoelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Zalando

(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft zijn groeistrategie aangepast, nadat de omzet in 2023 onder druk bleef staan. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse online retailer. In het afgelopen jaar boekte Zalando een omzet van 10,1 miljard euro tegen 10,3 miljard euro in 2022. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 10,2 miljard euro. De brutotransactiewaarde iep terug van 14,8 naar 14,6 miljard euro. Analisten mikten op iets minder dan 14,7 miljard euro. De resultaten waren conform de eigen outlook, die in november nog neerwaarts werd bijgesteld door Zalando. Onder de streep restte een winst van 83 miljoen euro tegen 16,8 miljoen euro een jaar eerder. Dit is minder dan de 95 miljoen euro waarop analisten geraadpleegd door FactSet rekenden. De aangepaste EBIT steeg van 184,6 naar 349,9 miljoen euro, hetgeen conform de eigen verwachting was. Voor 2024 voorziet Zalando dat de brutotransactiewaarde en omzet vlak zullen zijn of maximaal met 5 procent stijgen ten opzichte van 2023. De aangepaste EBIT zal liggen tussen de 380 en 450 miljoen euro. Zalando paste zijn eigen groeistrategie aan, met nieuwe doelen voor de middellange termijn. Daarbij mikt het bedrijf op een samengestelde jaarlijkse groei van de brutotransactiewaarde en de omzet van 5 tot 10 procent voor de komende jaren en een aangepaste EBIT-marge van 6 tot 8 procent in 2028. Bron: ABM Financial News

