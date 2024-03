Verdeeld beeld in Azie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten woensdagochtend overwegend hoger, maar de Japanse aandelenmarkt deed juist een bescheiden stap terug. De Nikkei index verloor 0,3 procent tot 38.668,23 punten, waarmee de Japanse index opnieuw een stapje terugdoet ten opzichte van de recente recordstanden. De algemene verwachting is dat de Japanse centrale bank spoedig de huidige negatieve rente zal verhogen. Deze speculatie heeft de yen een zet omhoog gegeven ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De SSE-index steeg fractioneel tot 3.057,45 punten en de Hang Seng-index won 0,6 procent op 17.192,05 punten. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening, nadat Wall Street dinsdag hoger sloot. Bron: ABM Financial News

