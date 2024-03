Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet.

IG Markets voorziet een openingswinst van 12 punten voor de Duitse DAX, een minieme plus voor de Franse CAC 40 en een stijging van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, ondanks dat een hoger dan verwacht Amerikaans inflatiecijfer de kansen op een snelle renteverlaging van de Fed verkleint.

Het Amerikaanse inflatiecijfer steeg licht en de kerninflatie daalde van 3,9 naar 3,8 procent, waar 3,7 procent voorspeld was. Na de opleving in januari is daarmee geen overtuigende dalende trend hervat.

Volgens voormalig beleidsmaker Eric Rosengren van de Boston Fed bevestigt het cijfer het verhaal van de geleidelijk verbeterende kerninflatie. "Zo lang lonen en salarissen blijven dalen, zie ik dit rapport weinig verandering brengen in de algemene visie van waarschijnlijk een renteverlaging in juni."

Econoom Pooja Sriram van Barclays denkt echter dat het inflatiecijfer van dinsdag "waarschijnlijk minder vertrouwen geeft aan de Fed dat de inflatie snel het doel van 2 procent nadert".

Bedrijfsnieuws

Porsche sloot 4,3 procent hoger. Het aandeel steeg ondanks een waarschuwing voor lagere winstgevendheid. De autofabrikant verdubbelde ruimschoots het dividend, van 1,00 naar 2,3 euro. Het bedrijf verwacht dat het operationele rendement zal dalen naar 15 tot 17 procent in 2024. De afgelopen jaren was dit 18 procent.

Assicurazioni Generali sloot 0,5 procent hoger, nadat de verzekeraar in 2023 meer winst boekte en het dividend verhoogde. Persbureau Bloomberg meldde recent dat Generali een 'shortlist' voor overnames heeft waarop ook NN Group, Aegon en het Belgische Ageas prijken, maar daar zei Generali dinsdag niets over.

De Britse huizenbouwer Persimmon verloor 3,7 procent. De resultaten waren illustratief voor de Britse markt van huizenbouwers, maar de outlook baarde zorgen omdat de volumes en de marges daarin nauwelijks progressie boeken.

Het Italiaanse ruimtevaart- en defensiebedrijf Leonardo gaf een sterke vooruitblik en verdubbelde de operationele vrije kasstroom, volgens Citi Research juist een van de probleemplunten. Na een eerder plus van 5 procent sloot het aandeel uiteindelijk slechts 0,8 procent hoger.

Woensdag maakt retailer Zalando resultaten bekend. In aanloop naar die cijfers steeg het aandeel dinsdag 3,2 procent in Frankfurt.

Euro STOXX 50 4.983,20 (+1,07%)

STOXX Europe 600 506,52 (+1,00%)

DAX 17.965,11 (+1,23%)

CAC 40 8.087,48 (0,84+%)

FTSE 100 7.747,81 (+1,02%)

SMI 11.762,05 (+0,66%)

AEX 860,97 (+1,01%)

BEL 20 3.749,89 (+0,28%)

FTSE MIB 33.753,12 (+1,31%)

IBEX 35 10.388,90 (+0,65%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger, nadat nieuwe inflatiecijfers iets hoger uitvielen verwacht. Oracle en Nvidia blonken uit na optimisme over de AI-hype.

Wall Street sloot maandag nog overwegend lager met verliezen voor de Nasdaq en techaandelen. Dinsdag draaide het om de Amerikaanse inflatiecijfers. Op jaarbasis kwam de inflatie in februari uit op 3,2 procent, terwijl er was gerekend op een ongewijzigde 3,1 procent.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is de strijd tegen inflatie in de VS nog niet voorbij, maar blijft juni "een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve."

De markt schat de kans nu in op ongeveer 60 procent dat de Fed in juni voor het eerst de rente verlaagt.

Op macro-economisch vlak daalde het vertrouwen van kleine ondernemers in de Amerikaanse economie in februari. "Hoewel de inflatiedruk sinds de piek in 2021 is afgenomen, kampen eigenaren van kleine bedrijven nog steeds met hoge kosten als gevolg van de gestegen prijzen en rentes", zei econoom Bill Dunkelberg van NFIB.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot boven de 4,10 procent. OPEC liet de verwachte groei voor de vraag naar olie in zijn maandrapport ongewijzigd.

Bedrijfsnieuws

Chipfabrikanten, softwarebedrijven, retailers en farmaciereuzen hielpen de beurzen aan winst. AI-specialist Nvidia sloot 7 procent hoger.

Oracle sloot 12 procent hoger na sterke groei van de cloud-activiteiten in het afgelopen kwartaal, dankzij de AI-hype. De generatieve AI-activiteiten zitten voorlopig in "hypergroei", stelde het bedrijf, dat snel datacentercapaciteit aan het toevoegen is.

Archer Daniels Midland steeg 3,9 procent. De graanhandelaar meldde dat een intern boekhoudonderzoek geen impact had op de resultaten van de groep.

Boeing leverde maandag al 3 procent in en verliest dinsdag nog eens 4,3 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar de vlucht van Alaska Air waarbij tijdens de vlucht een gat ter grootte van een deur ontstond in de romp van een Boeing-vliegtuig. Maandag bleek opnieuw een vliegtuig van Boeing in de problemen te zijn geraakt door een technisch mankement. Ook Spirit AeroSystems, dat het losgeraakte onderdeel fabriceerde, verloor terrein.

Onder de vliegmaatschappijen ging Southwest Airlines onderuit met 15 procent. De luchtvaarder zal de outlook voor 2024 herzien en mogelijk banen gaan schrappen nu het minder Boeing-vliegtuigen geleverd krijgt.

American Airlines verloor 4,7 procent, nadat het bedrijf iets somberder werd over het verwachte verlies in het eerste kwartaal. JetBlue werd juist iets minder negatief over de omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal en beperkte het koersverlies tot 1,3 procent. Delta Air Lines sloot licht hoger, nadat de vliegmaatschappij dinsdag de outlook herhaalde voor de winst per aandeel en vrije kasstroom in 2024. Voor het eerste kwartaal rekent Delta Air Lines op een omzetgroei van 3 tot 6 procent.

Alcoa daalde 2,3 procent. Na weken onderhandelen neemt het Amerikaanse bedrijf het Australische Alumina over voor ongeveer 2,2 miljard dollar. Hiermee ontstaat een van de grootste bauxiet- en aluminiumoxideproducenten ter wereld.

3M steeg 5 procent. De producent van onder meer Post-its krijgt per 1 mei een nieuwe CEO. William Brown neemt het stokje over van Michael Roman, die wel bestuursvoorzitter blijft van 3M.

Aandelen van warenhuis Kohl's sloten 6,7 procent lager. De omzet kwam in het vierde kwartaal onder de verwachting uit en ook de outlook stelde teleur. De winst was wel beter dan verwacht.

S&P 500 index 5.175,27 (+1,12%)

Dow Jones index 39.005,49 (+0,61)

Nasdaq Composite 16.265,64 (+1,54%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 38.706,23 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.057,87 (+0,1%)

Hang Seng 17.193,77 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0928. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0927 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0919 op de borden.

USD/JPY Yen 147,54

EUR/USD Euro 1,0928

EUR/JPY Yen 161,22

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - Januari (VK)

08:00 Industriële productie - Januari (VK)

11:00 Industriële productie - Januari (eur)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Zalando - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

21:00 Lennar - Cijfers eerste kwartaal (VS)