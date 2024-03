Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, na een hoger dan verwacht inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. De hardnekkige inflatie verkleint de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve in juni en vergroot de onzekerheid van de economische vooruitzichten. De april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,5 procent lager op 77,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. Maandag daalde de olieprijs al licht. De eerste marktreactie op de inflatiecijfers was "havikig, waardoor de olieprijs daalde tot de laagste niveaus van de handelsdag", volgens Tyler Richey van Sevens Report. "Havikig beleid van de centrale bank is slecht voor de oliemarkt, omdat hoge rente op termijn een gestage tegenwind is voor de mondiale groei en uiteindelijk drukt dat op de verwachtingen voor de vraag van consumenten", zei hij. Handelaren keken ook naar het maandrapport van oliekartel OPEC, dat de schattingen voor het mondiale olieverbruik dit jaar ongewijzigd liet. Energie-agentschap EIA verlaagde zijn verwachtingen voor de aardgasprijzen in de Verenigde Staten. De gemiddelde prijs zal dit jaar 14 procent lager zijn dan eerder voorspeld, op 2,27 dollar per miljoen Britse warmte-eenheden. De aardgasvoorraden in de VS zullen tegen het einde van de winter 30 procent hoger dan gemiddeld zijn, na relatief lage vraag in het winterseizoen. Hierdoor zal ook de aardgasproductie iets lager zijn dan in het recordjaar 2023. Woensdag publiceert de EIA zijn wekelijkse rapport over de Amerikaanse olievooraden. Er wordt gerekend op een toename met 2,8 miljoen vaten ruwe olie. Bron: ABM Financial News

