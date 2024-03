Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, ondanks dat een hoger dan verwacht Amerikaans inflatiecijfer de kansen op een snelle renteverlaging van de Fed verkleinde. De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,0 procent hoger op 506,52 punten. De Duitse DAX steeg 1,2 procent naar 17.965,11 punten. De Franse CAC 40 won 0,8 procent tot 8.087,48 punten en de Britse FTSE steeg 1,0 procent naar 7.747,81 punten. Het Amerikaanse inflatiecijfer steeg licht van 3,1 naar 3,2 procent, waar een ongewijzigd cijfer was voorzien, en de kerninflatie daalde van 3,9 naar 3,8 procent, waar 3,7 procent voorspeld was. Na de opleving in januari is daarmee geen overtuigende dalende trend hervat. Volgens voormalig beleidsmaker Eric Rosengren van de Boston Fed bevestigt het cijfer het verhaal van de geleidelijk verbeterende kerninflatie. "Zo lang lonen en salarissen blijven dalen, zie ik dit rapport weinig verandering brengen in de algemene visie van waarschijnlijk een renteverlaging in juni." Econoom Pooja Sriram van Barclays denkt echter dat het inflatiecijfer van dinsdag "waarschijnlijk minder vertrouwen geeft aan de Fed dat de inflatie snel het doel van 2 procent nadert". En Mark Sherlock van Federated Hermes denkt dat de Fed na dit cijfer geen haast zal maken om de rente te verlagen voor juni. "Dit sluit bij onze visie dat de rente wel op een dalend pad zit, maar langer hoog blijft dan velen verwachten." De rente op Amerikaanse staatsleningen liep op van 4,08 naar 4,14 procent voor de tienjarige Treasury en de dollar steeg 0,1 procent tegen de euro. De euro/dollar noteerde op 1,0919. De olieprijs steeg licht. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 78,38 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,54 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent. In zijn maandelijkse rapport wijzigde oliekartel OPEC de verwachtingen voor de groei van de vraag naar olie in 2024 niet. Bedrijfsnieuws Porsche sloot 4,3 procent hoger. Het aandeel steeg ondanks een waarschuwing voor lagere winstgevendheid. De autofabrikant verdubbelde ruimschoots het dividend, van 1,00 naar 2,3 euro. Het bedrijf verwacht dat het operationele rendement zal dalen naar 15 tot 17 procent in 2024. De afgelopen jaren was dit 18 procent. Assicurazioni Generali sloot 0,5 procent hoger, nadat de verzekeraar in 2023 meer winst boekte en het dividend verhoogde. Persbureau Bloomberg meldde recent dat Generali een 'shortlist' voor overnames heeft waarop ook NN Group, Aegon en het Belgische Ageas prijken, maar daar zei Generali dinsdag niets over. De Britse huizenbouwer Persimmon verloor 3,7 procent. De resultaten waren illustratief voor de Britse markt van huizenbouwers, maar de outlook baarde zorgen omdat de volumes en de marges daarin nauwelijks progressie boeken. Het Italiaanse ruimtevaart- en defensiebedrijf Leonardo gaf een sterke vooruitblik en verdubbelde de operationele vrije kasstroom, volgens Citi Research juist een van de probleemplunten. Na een eerder plus van 5 procent sloot het aandeel uiteindelijk slechts 0,8 procent hoger. Woensdag maakt retailer Zalando resultaten bekend. In aanloop naar die cijfers steeg het aandeel dinsdag 3,2 procent in Frankfurt. Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger. De S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 5.160,51 punten. Bron: ABM Financial News

