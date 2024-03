Besi herstelt in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd, ondanks tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De AEX steeg 1,0 procent bij een slot van 860,97 punten, gesteund door techaandelen die een goede dag kenden. Het AEX-record staat op bijna 869 punten.

Dinsdag draaide het vooral om de Amerikaanse inflatiecijfers. In februari stegen de consumentenprijzen in de Verenigde Staten met 0,4 procent op maandbasis, na een stijging van 0,3 procent in de maand ervoor. Op jaarbasis kwam de inflatie in februari uit op 3,2 procent, terwijl de kerninflatie uitkwam op 3,8 procent.

Vooraf werd gerekend op een inflatie van 3,1 procent in februari en een kerninflatie van 3,7 procent. In januari stegen de consumentenprijzen met 3,1 procent en kwam de kerninflatie uit op 3,9 procent.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank is er voor de Federal Reserve nog werk aan de winkel.

De prijsontwikkeling van dienstverlening exclusief huisvesting steeg van 3,6 naar 3,9 procent op jaarbasis en bleef op maandbasis op 0,6 procent. "Dat is hoog genoeg voor de Fed om zich zorgen te maken over de krapte op de arbeidsmarkt en ik denk dat de Fed daarin eerst meer ontspanning wil zien alvorens een renteverlaging door te voeren", aldus Marey. "Met deze percentages neemt de kans op een renteverlaging later dan juni in elk geval toe", zei de marktanalist tegen ABM Financial News.

Uit de actuele FedWatch Tool van CME blijkt dat de kans op een renteverlaging in juni nu wordt ingeschat op iets meer dan 60 procent.

Inflatiecijfers uit Nederland en Duitsland lieten een daling zien. In Nederland koelde de inflatie af van 3,2 naar 2,8 procent op jaarbasis. In Duitsland kwam de inflatie in februari uit op 2,5 procent op jaarbasis, het laagste niveau sinds juni 2021. De inflatie was in januari nog 2,9 procent en 3,7 procent in december.

De euro/dollar handelde na de inflatiecijfers licht lager op 1,0919 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,16 procent.

De prijs voor een vat WTI-olie steeg naar 78,26 dollar per vat. Oliekartel OPEC liet de verwachte groei voor de vraag naar olie in zijn maandrapport ongewijzigd.

Stijgers en dalers

Besi was de afgelopen handelsdagen de gebeten hond in de AEX, maar stond er dinsdag beter voor. Het aandeel steeg 5,0 procent en voerde daarmee de AEX aan. Goldman Sachs verlaagde het koersdoel van 189,00 euro naar 170,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. De Amerikaanse zakenbank refereerde daarbij aan recente mediaberichten, waarin wordt gesteld dat de nieuwe industriestandaard voor verpakkingen in de chipsector HBM5 zal worden, in plaats van HMB4. Deze ontwikkeling kan op korte termijn negatief uitpakken voor de vraag naar Besi's innovatieve technologie op het gebied van 'hybrid bonding', aldus Goldman, dat ook de omzettaxaties voor Besi verlaagde.

ASML en ASMI stegen respectievelijk 0,9 en 1,5 procent. Verliezers waren er nauwelijks. Hekkensluiter DSM-Firmenich leverde wel 1,9 procent in.

Prosus won 2,9 procent na de koerswinst van ruim 4 procent voor Tencent in Hongkong. ING eindigde net als ArcelorMittal 3,3 procent in de hoofdindex.

Sectorgenoot Aperam deed in de AMX goede zaken, met een winst van 4 procent. Mogelijk reageerden de aandelen positief op een overname door Alcoa.

Fugro, maandag nog onder druk, steeg vandaag 2,7 procent. Alfen leverde juist 3,6 procent in. Ook WDP en CTP behoorden tot de grootste dalers.

Just Eat Takeaway won 2,2 procent. De nieuwe EU-regels voor platformwerknemers zoals maaltijdbezorgers en taxidiensten hebben vermoedelijk een beperkte impact op de resultaten van Just Eat Takeaway, zo schreven analisten van Deutsche Bank dinsdag in een rapport. De Europese Unie besloot maandag tot het aanpakken van schijnzelfstandigheid bij platformbedrijven.

TomTom, CM.com en Ebusco gingen aan kop in de AScX, met winsten van meer dan twee procent.

Vivoryon wist aanvankelijk verder te herstellen na de forse koersval van vorige week, maar richting het slot bewoog het aandeel volatiel. Op een slot van 0,65 euro steeg Vivoryon uiteindelijk alsnog 1,7 procent.

Heijmans daalde 2,6 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam tot een procent hoger.