Beursblik: vooruitzichten Heineken ogen gunstig

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor Heineken ogen goed. Dit stelde analist Edward Mundy van zakenbank Jefferies dinsdag in een rapport.

Mundy is na de jaarcijfers van Heineken wat optimistischer over de omzet per hectoliter dan de analistenconsensus die door Vuma werd samengesteld. Maar daarentegen is hij juist weer iets voorzichtiger over de volumes dan de gemiddelde analist, vooral in Azië.

De analistenverwachtingen voor de EBIT werd volgens Vuma neerwaarts bijgesteld van een plus van 9,9 naar een stijging van 7,2 procent. Jefferies mikt op een stijging van 7,1 procent. Mundy denkt echter dat Heineken positief kan verrassen, als de externe omstandigheden gunstig blijken.

De sterke prestaties van Heineken in de tweede helft van 2023 zouden volgens Jefferies in de eerste helft van 2024 een vervolg kunnen krijgen, wat de Amsterdamse brouwer een voorsprong zou moeten geven volgens Mundy. Zowel in Europa als Latijns-Amerika zou Heineken moeten kunnen profiteren van relatief gunstige kostprijzen en in Europa van kostenbesparingen.

Vietnam is volgens Mundy een 'swing factor' voor Heineken. Hij rekent dit jaar nog niet op herstel, maar als er weer groei is, zal dit zich vertalen in een aantrekkende winst, en daar houdt de markt volgens de analist nog onvoldoende rekening mee.

Jefferies handhaafde het koopadvies op Heineken met een koersdoel van 110,00 euro.

Het aandeel noteerde dinsdag 0,6 procent hoger op 86,66 euro