OPEC handhaaft verwachte stijging olievraag

(ABM FN-Dow Jones) OPEC verwacht nog altijd dat de vraag naar olie in 2024 stijgt met 2,2 miljoen vaten per dag. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van het oliekartel, waarin de raming ongewijzigd bleef ten opzichte van februari.

De totale vraag zal dit jaar uitkomen op 104,4 miljoen vaten per dag, volgens OPEC.

In 2025 zal de vraag naar olie met 1,8 miljoen vaten per dag groeien, zei het kartel verder. Ook dat is gelijk aan de verwachting van vorige maand en de maand daarvoor.

De productie van niet-OPEC landen stijgt dit jaar in de verwachting van het kartel nu met 1,1 miljoen en niet meer met 1,2 miljoen vaten per dag, naar een totaal van 70,5 miljoen vaten per dag.

Voor 2025 rekent OPEC nu op een stijging van de productie door niet-leden met 1,4 miljoen vaten per dag, tegen 1,3 miljoen vaten per dag in de prognose in het februari-rapport.

OPEC verhoogde dinsdag de mondiale economische groeiprognose voor dit jaar van 2,7 naar 2,8 procent. Voor 2025 bleef de prognose voor de groei op 2,9 procent staan. Voor de VS werd deze verhoogd van 1,6 naar 1,9 procent. Voor volgend jaar werd de verwachting van de groei van de Amerikaanse gehandhaafd op 1,7 procent. Voor de eurozone bleven deze groeiprognoses staan op 0,5 procent voor dit jaar en op 1,2 procent voor 2025.

Olie noteerde dinsdag lager na eerder op de dag hoger te hebben genoteerd. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 77,44 dollar, terwijl voor een mei-future Brent nu 81,82 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent.