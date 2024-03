Beursblik: toch nog werk aan de winkel voor Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Fed heeft nog werk aan de winkel. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News, nadat vanmiddag nieuwe inflatiecijfers in de VS werden gepubliceerd.

De prijsontwikkeling van dienstverlening exclusief huisvesting steeg van 3,6 naar 3,9 procent op jaarbasis en bleef op maandbasis op 0,6 procent. "Dat is hoog genoeg voor de Fed om zich zorgen te maken over de krapte op de arbeidsmarkt en ik denk dat de Fed daarin eerst meer ontspanning wil zien alvorens een renteverlaging door te voeren", aldus Marey. "Met deze percentages neemt de kant op een renteverlaging later dan juni in elk geval toe", meent de analist.

De algemene inflatie en de kerninflatie kwamen in februari in de VS hoger uit dan verwacht, terwijl de eerste ook nog eens hoger uitviel dan in januari.

