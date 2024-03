Beursblik: nieuwe EU-regels platformbezorgers beperkte impact op Just Eat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe EU-regels voor platformwerknemers zoals maaltijdbezorgers en taxidiensten hebben vermoedelijk een beperkte impact op de resultaten van Just Eat Takeaway. Dit schreven analisten van Deutsche Bank dinsdag in een rapport. De Europese Unie besloot maandag tot het aanpakken van schijnzelfstandigheid bij platformbedrijven. Als de regels formeel zijn goedgekeurd door de EU, hebben lidstaten twee jaar de tijd om die te implementeren in hun nationale wetgeving. "Van de Europese spelers op het gebied van voedselbezorging die wij volgen, heeft alleen Just Eat Takeaway zijn bezorgers proactief in dienst in de meeste EU-landen", aldus Deutsche Bank. De regels zouden volgens de Duitse bank daarom een beperkte impact hebben op de financiële resultaten van Just Eat en vooral "duidelijkheid scheppen over de arbeidsstatus van bezorgers van concurrenten.” Volgens Deutsche Bank is het nieuws echter per saldo ook positief voor Deliveroo en Delivery Hero, die voornamelijk afhankelijk zijn van zelfstandige bezorgers, "omdat het het risico op een strengere regelgeving op EU-niveau wegneemt." Bepaalde landen hanteren volgens Deutsche Bank al strengere eisen, zoals Spanje, en dat verandert met de nieuwe EU-regels niet, denkt de Duitse bank. Just Eat Takeaway noteerde dinsdag in Amsterdam tot 2 procent hoger, Delivery Hero steeg ruim 3 procent in Frankfurt en Deliveroo won circa een procent in Londen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.