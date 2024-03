Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet, in afwachting van de belangrijke inflatiecijfers die voor de openingsbel verschijnen. De futures op de S&P 500 noteerden aan het begin van de middag tot 0,2 procent hoger en ook de Nasdaq-futures noteerden in de plus. De Dow Jones index bleef hangen rond het slot van maandag.

Toen sloot Wall Street overwegend lager, met de sterkste verliezen voor de Nasdaq en techaandelen.

Dinsdag draait het vooral om de Amerikaanse inflatiecijfers. Gerekend wordt op een inflatie van 3,1 procent in februari en een kerninflatie van 3,7 procent. In januari stegen de consumentenprijzen met 3,1 procent en kwam de kerninflatie uit op 3,9 procent.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees erop dat de inflatieverwachtingen de afgelopen vijf maanden zijn gestegen en deze dus niet verankerd zijn. "Nog meer bewijs dat de Fed het zich kan permitteren om te wachten als ze dat wil", volgens de expert.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is de strijd tegen inflatie in de VS nog niet volledig gestreden, maar blijft juni "een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve."

Op macro-economisch vlak werd vanochtend al bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de Amerikaanse economie in februari is afgenomen. De vertrouwensindex daalde van 89,9 in januari tot 89,4 afgelopen maand. Inmiddels noteert de index al 26 maanden onder het vijftigjarige gemiddelde van 98.

"Hoewel de inflatiedruk sinds de piek in 2021 is afgenomen, hebben eigenaren van kleine bedrijven nog steeds te kampen met hoge kosten als gevolg van de gestegen prijzen en rentes", zei NFIB Chief Economist Bill Dunkelberg.

De euro/dollar handelde in aanloop naar de inflatiecijfers op 1,0933 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde onder de 4,10 procent.

WTI-olie werd een half procent duurder op 78,40 dollar. Later vanmiddag komt OPEC met zijn maandrapport. Het Internationaal Energieagentschap doet dat donderdag.

Bedrijfsnieuws

Oracle heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt, zo bleek maandag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse cloudspecialist. Beleggers waren vooral te spreken over de sterke groei bij de cloudactiviteiten, te danken aan de AI-hype. Oracle zei maandag dat zijn generatieve AI-activiteiten zich in "hypergroei" bevinden voor de nabije toekomst en dat het snel datacentercapaciteit aan het toevoegen was. Het aandeel gaat dinsdag een 13 procent hogere opening tegemoet.

Boeing leverde maandag al 3 procent in en gaat ook dinsdag opnieuw een rode opening tegemoet. Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar de vlucht van Alaska Air waarbij tijdens de vlucht een gat ter grootte van een deur ontstond in een Boeing-vliegtuig, meldde The Wall Street Journal maandag op basis van informatie van ingewijden. Daarnaast bleek maandag opnieuw een vliegtuig van Boeing in de problemen te zijn geraakt door een technisch mankement.

Delta Air Lines bevestigde dinsdag in een update de outlook voor heel 2024, met een winst per aandeel van 6 tot 7 dollar en een vrije kasstroom van 3 tot 4 miljard dollar. Voor het eerste kwartaal rekent Delta Air Lines op een omzetgroei van 3 tot 6 procent op jaarbasis, zei de luchtvaartmaatschappij dinsdag. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel bijna een procent lager.

Ook sectorgenoten American Airlines, Southwest Airlines en JetBlue kwamen dinsdag met updates. American Airlines werd iets negatiever over het verwachte verlies per aandeel in het eerste kwartaal, terwijl Southwest zijn outlook voor 2024 zal herzien en mogelijk banen gaan schrappen nu het minder Boeing-vliegtuigen geleverd krijgt. JetBlue werd juist iets minder negatief over de omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal.

American Airlines en Southwest lijken dinsdag 4 tot 6 procent lager te zullen openen. JetBlue daalde licht in de voorbeurshandel.

Alcoa steeg voorbeurs een procent. Na weken van onderhandelen neemt Alcoa het Australische Alumina over in een deal die het eigen vermogen van het Australische bedrijf waardeert op ongeveer 2,2 miljard dollar. Hiermee ontstaat een van de grootste bauxiet- en aluminiumoxideproducenten ter wereld.

3M steeg voorbeurs 2 procent. De producent van onder meer Post-its krijgt per 1 mei een nieuwe CEO. William Brown neemt het stokje over van Michael Roman, die wel bestuursvoorzitter blijft van 3M.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot maandag 0,1 procent lager op 5.117,94 punten, de Dow Jones index eindigde 0,1 procent hoger op 38.769,66 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 16.019,27 punten.