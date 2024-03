Alcoa koopt Australische partner Alumina Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa zal partner Alumina overnemen tegen een waardering van 2,2 miljard dollar. Dit maakte de Amerikaanse aluminiumfabrikant dinsdag bekend, nadat beide partijen een akkoord bereikten. Dankzij de overname wordt Alcoa een van de grootste producenten van aluminium en bauxiet ter wereld. Alcoa betaalt de overname in aandelen. "Wij geloven dat de tijd rijp is om onze twee bedrijven te combineren", zei Alumina-voorzitter Peter Day dinsdag in een verklaring. Het fusiebedrijf zal een grotere en sterkere balans hebben en beter in staat zijn om de groeiplannen te financieren, zei hij. Ondanks zorgen over de economische vooruitzichten voor China, 's werelds grootste koper van veel metalen, en een vertraging van de groei van de verkoop van elektrische voertuigen in de VS, hebben er recente de nodige deals in de sector plaatsgevonden, zoals de overname van United States Steel door Nippon Steel. Newmont nam Newcrest Mining over. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.