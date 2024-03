Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over februari.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 503,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 17.812,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 8.026,25 punten. De Britse FTSE steeg 1,0 procent naar 7.746,50 punten.

Volgens SEB is de uitkomst van de inflatieberekeningen over februari zeer belangrijk. SEB denkt dat de opleving in januari tijdelijk was en dat de kerninflatie de dalende trend voortzet. Niettemin zag SEB in de stijging in de eerste maand van het jaar, ook de onzekerheid over de onderliggende trend toenemen.

Voor de Amerikaanse inflatie over februari wordt 0,4 procent op maandbasis verwacht. Een maand eerder was dit 0,3 procent. Op jaarbasis ligt de prognose op 3,1 procent, gelijk aan de inflatie in januari. De kerninflatie komt naar verwachting uit op 0,3 procent op maandbasis tegen 0,4 procent een maand eerder, en op 3,7 procent op jaarbasis tegen 3,9 procent in januari.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 78,39 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,76 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0934. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0932 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0924 op de borden. Vanmiddag publiceert oliekartel OPEC het maandrapport.

Bedrijfsnieuws

Porsche heeft dinsdag gewaarschuwd voor een lagere winstgevendheid in 2024, maar verhoogde wel het dividend flink. Het bedrijf verwacht dat het operationele rendement op de verkoop zal dalen naar 15 tot 17 procent in 2024, op een omzet van 40 tot 42 miljard euro. Afgelopen jaar was dit 18 procent, net als in 2022. Porsche wil een dividend van 2,30 euro per aandeel uitkeren. Dat is flink meer dan de 1,00 euro over 2022. Porsche noteerde dinsdag 1,4 procent hoger.

Assicurazioni Generali heeft in 2023 meer winst geboekt en verhoogde het dividend. Persbureau Bloomberg meldde recent dat Generali actief kijkt naar nieuwe overnames en daarvoor zelfs een 'shortlist' zou hebben samengesteld, met daarop onder meer de Nederlandse verzekeraars NN Group en Aegon en het Belgische Ageas, maar daar zei Generali dinsdag niets over. Het aandeel noteerde 0,9 procent hoger.

De Britse huizenbouwer Persimmon bracht over 2023 afgenomen resultaten naar buiten die illustratief waren voor de Britse markt van huizenbouwers, maar de outlook baarde zorgen gezien de verwachting dat de volumes en de marges geen of nauwelijks progressie boeken. De koers noteerde 3,4 procent lager.

Leonardo bracht volgens Citi Research een sterke outlook tot en met 2028 naar buiten, met een verdubbeling van de operationele vrije kasstroom, gerekend vanaf 2023, naar 1,35 miljard euro. Volgens Citi was een gebrek aan kasstroom nu juist één van de problemen bij het ruimtevaart- en defensiebedrijf. De koers noteerde 4,9 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,1 procent tot 5.117,95 punten, de Dow Jones index noteerde 0,1 procent hoger op 38.769,66 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 16.019,27 punten.